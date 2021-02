A autonomia que as escolas não querem e os professores reinventados

Não se pode permitir a exclusão digital e social. Importa chegar a todos e dar-lhes voz. Jamais poderemos esquecer que os meses sem escola presencial tiveram impacto na aprendizagem, na saúde mental e no desenvolvimento social de crianças e jovens.

As experiências do ano letivo transato (2019/2020) ainda persistem na memória de todos. As fragilidades ficaram a descoberto, não houve tempo para a adaptação nem para resistências à mudança.