Vídeos de segurança mostram como atacantes do Capitólio estiveram perto de Pence, Romney e Schumer

Num dos mais impressionantes vídeos mostrados aos senadores durante o julgamento de Donald Trump por “incitamento a uma insurreição”, o polícia Eugene Goodman, que já tinha sido visto a enfrentar sozinho uma multidão de apoiantes do ex-Presidente, corre para conduzir o senador Mitt Romney para longe dos invasores do Capitólio. Noutra gravação, os senadores são retirados à pressa da zona do edifício onde se encontram, não se cruzando com os atacantes por meros “58 passos”, descreveram os democratas que lideram o processo.

“Parte-nos o coração e traz-nos lágrimas aos olhos. Isto foi esmagadoramente angustiante e emocional”, disse Romney aos jornalistas na quarta-feira, depois da primeira sessão do julgamento totalmente dedicada à exposição do caso, afirmando que não tinha percebido de como perto esteve do perigo.

O republicano, crítico de Trump, não é o único que os novos vídeos mostram ter estado a curta distância de se cruzar com atacantes que pareciam dispostos a tudo para encontrar os que consideravam ter “traído” o seu Presidente. Segundo os seus próprios gritos, sabe-se que procuravam em particular o então vice-presidente Mike Pence e a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Pence, que nesse dia 6 de Janeiro presidia à sessão para certificar a vitória de Joe Biden, surge num dos vídeos com a sua família, vendo-se como os seguranças os retiram de uma sala perto da câmara do Senado, quase 15 minutos depois do início da invasão, com o som de fundo de cânticos de “hang Mike Pence” (enforquem Mike Pence). A certa altura, a multidão chega a estar a 30 metros da sala onde Pence está abrigado.

Tal como acontece com Romney, também Chuck Schumer​, actual líder da maioria democrata no Senado, teve de fazer meia volta para evitar os atacantes quando está a ser escoltado para fora do edifício, vê-se noutro vídeo mostrado pelos democratas que apresentam a acusação, construindo uma cronologia dos acontecimentos.

Outro vídeo ainda mostra os membros da equipa de Nancy Pelosi a correrem para dentro do gabinete, percebendo-se que se barricaram numa das salas – momentos depois, chegam os atacantes que invadem o gabinete, incluindo o homem que posou para fotografias com as botas em cima da sua secretária e que se sabe estava armado com uma pistola de descargas eléctricas.

Goodman não se limitou a enfrentar sozinho a multidão ou a avisar Romney de que caminha na direcção dos atacantes, também há imagens que mostram como os provoca e atrai os desordeiros em determinada direcção para permitir que outros responsáveis sejam retirados do Capitólio.

Num intervalo da sessão, vários senadores admitiram aos jornalistas que cobrem o julgamento que ficaram abalados e chocados com as imagens.