Três pessoas resgatadas de ilha deserta nas Bahamas. Sobreviveram 33 dias a comer cocos e ratos

A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou três cubanos, dois homens e uma mulher, que ficaram presos numa ilha deserta nas Bahamas, chamada Anguilla Cay, durante 33 dias.

O grupo sobreviveu a comer cocos, ratos e frutos do mar durante quase cinco semanas e chamou a atenção da Guarda Costeira, que tinha partido do arquipélago de Florida Keys numa missão de rotina, com recurso a bandeiras improvisadas, revelou um membro daquele braço das forças armadas norte-americanas ao jornal local Sun Sentinel. Os náufragos revelaram à Guarda Costeira que, embora tivessem alimento, caso ficassem presos na ilha durante mais tempo poderiam não sobreviver devido à falta de água potável.

O piloto do helicóptero que os encontrou, Mike Allert, revelou ao canal televisivo WPLG que os indivíduos utilizaram bandeiras para que os pudessem sinalizar e que tinham também construído uma cruz grande e um abrigo improvisado. Após sinalizar o grupo, na segunda-feira, uma equipa da Guarda Costeira dos EUA deixou no local água, comida e um rádio. Na terça-feira, uma tripulação regressou à ilha para resgatar os indivíduos.

Os três cubanos conseguiram nadar até à ilha depois de o barco em que seguiam ter virado devido à agitação marítima, revelou ao canal WPLG o tenente Justin Dougherty. Depois de sobreviverem em condições adversas durante um longo período de tempo, os náufragos “ficaram muito felizes” quando foram resgatados, explicou Mike Allert em entrevista ao programa da ABC Good Morning America.

Migrantes que tentavam chegar aos EUA?

Ao jornal Sun Sentinel, o suboficial Brandon Murray disse que não está ainda claro se os indivíduos eram migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos de barco ou se estavam apenas perdidos no mar.

Depois de resgatados, os três cubanos foram transferidos para o centro médico Lower Keys, na Florida, sendo que nenhum apresentava ferimentos graves. Na quarta-feira, os indivíduos foram detidos em Pompano Beach (Florida) pelo Serviço de Imigração e Controlo de Fronteiras (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e aguardam agora uma audiência com um juiz de imigração, revela o canal WPLG.

“Isto é extraordinário. Foi incrível. Não sei como eles conseguiram. Estou surpreendido que eles estivessem em tão boa forma”, afirmou ao mesmo canal Justin Dougherty.

Um dos membros da tripulação que esteve envolvido no resgate mostrou-se surpreso por os indivíduos terem conseguido “sobreviver durante tanto tempo”. À BBC, o tenente Riley Beecher explicou que, durante a patrulha, “algo o chamou a atenção”. Quando o helicóptero da Guarda Costeira voltou a sobrevoar o local a uma altitude mais baixa, perceberam que havia pessoas em perigo na ilha.

A tripulação não estava equipada para efectuar um resgate de imediato, pelo que deixou mantimentos e um rádio no local para que pudessem comunicar com os náufragos. “Infelizmente não havia ninguém que falasse espanhol fluentemente, mas com o meu mau espanhol consegui perceber que eles eram de Cuba e precisavam de assistência médica. Eles fizeram questão de frisar que estavam na ilha há 33 dias”, revelou Riley Beecher.

“Não me consigo lembrar de nenhuma vez em que tivéssemos salvado pessoas que tivessem ficado presas numa ilha durante mais de um mês. Esta é uma estreia para mim”, afirmou um outro membro da Guarda Costeira, citado pelo diário britânico The Guardian.