Pelo menos 83 governos usaram a covid-19 para restringir liberdade de expressão

Uma simples crítica ao modo como o Governo está a gerir a crise da covid-19 foi suficiente para que muitas pessoas tenham sido detidas em todo o mundo. Tenha sido uma jornalista independente na China, um médico no Egipto, ou um cartunista no Bangladesh: nestes três países há pessoas detidas, algumas desde Maio, apenas por criticarem a política dos seus governos face à pandemia. A Human Rights Watch (HRW) diz que 83 governos usaram a pandemia para atacar media, activistas por várias causas, profissionais de saúde, e opositores políticos.

Um dos casos mais extremos de pessoas afectadas por retaliações a críticas é o da ex-advogada Zhang Zhang, que condenada em Dezembro a quatro anos de prisão. O motivo: ter ido até Wuhan em Fevereiro de 2020, como jornalista independente, para reportar o surto do então novo coronavírus – “causando problemas”, segundo o veredicto. Zhang começou uma greve de fome pouco depois de ter sido detida em Maio. O seu advogado diz que a sua saúde está a deteriorar-se.

Outro país que se destacou nas detenções foi o Egipto. Entre Março e Junho, pelo menos nove profissionais de saúde foram acusados de “espalhar notícias falsas”, “mau uso de redes sociais” e anda à luz de um artigo da legislação antiterrorismo de “juntar-se a uma organização ilegal”. Os médicos tinham-se queixado da falta de equipamento de protecção para os profissionais de saúde. “Nenhum médico está a salto”, avisou um clínico, Ibrahim Bediwy, numa mensagem online. “Nem a sua família.” Dias mais tarde, agentes dos serviços de segurança irromperam pela casa dos seus pais. Bediwy foi preso em Maio, um tribunal ordenou em Janeiro que ficasse em liberdade condicional.

Na Índia, fotografias numa rede social levaram à detenção de um oncologista, e uma mensagem garantiu a sua libertação: Indranil Khan fora detido por “provocar desarmonia na comunidade” com a publicação de fotografias de médicos usando gabardinas por não terem outro equipamento de protecção. “Fui libertado no dia seguinte, apenas de ter postado uma mensagem dizendo que o governo do estado está a trabalhar muito pelos médicos”, contou Khan.

No Bangladesh, protestos em Janeiro pediam a libertação do cartunista Ahmed Kabir Kishore e do escritor Mushtaq Ahmed, detidos desde Maio por “espalharem desinformação e rumores sobre a situação da covid-19 e criticarem o método do Governo de conter a situação”.

Sanções para quem espalha desinformação estão previstas em vários países, incluindo por exemplo na Hungria, onde há uma pena de prisão prevista de até cinco anos para este crime. Outros 23 países, segundo as contas da organização não-governamental com sede em Nova Iorque, têm leis semelhantes.

Mas estas leis, diz a HRW, são vagas, e se os governos têm obrigação de providenciar informação correcta aos seus cidadãos e impedir a proliferação de informação falsa, “as restrições desproporcionadas à liberdade de expressão podem tornar mais difícil contrariar informação falsa sobre a covid-19, incluindo teorias da conspiração sobre tratamentos falsos e perigosos.

Jornalistas e manifestantes foram também alvo de medidas injustificadas das autoridades em vários países, e doze aproveitaram a pandemia para simplesmente fechar ou suspender a publicação de jornais, enquanto outros dez decretaram a proibição de qualquer tipo de manifestação, ou usaram as regras contra a covid-19 para impedir manifestações pacíficas, como na Rússia.

No Uganda, dezenas de pessoas foram mortas por se manifestarem. A acção das autoridades foi vista como tendo ligação com a campanha para a reeleição (sexto mandato) do Presidente, Yoweri Museveni. Museveni foi declarado o vencedor numa eleição marcada por suspeitas de irregularidades e fraude.