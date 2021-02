Vereador da Protecção Civil e directora de Higiene Urbana de Lisboa foram vacinados com as sobras dos lares

As 126 doses que sobraram da administração de vacinas nos lares de Lisboa foram dadas a elementos da câmara municipal, da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros. Câmara diz que os dois responsáveis receberam vacina porque estão na “linha da frente” da operação de vacinação.

O vereador da Protecção Civil da Câmara de Lisboa, a directora do departamento de Higiene Urbana, assim como elementos da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros foram vacinados com as sobras das vacinas que estavam destinadas aos lares de Lisboa, confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial do município. A informação foi avançada esta quinta-feira pela revista Sábado, mas o próprio município já tinha revelado esta informação à agência Lusa num balanço sobre a vacinação nas estruturas residenciais para idosos e portadores de deficiência no passado dia 9.

Segundo explica o município, da primeira toma da vacina sobraram 126 doses, uma média de 18 por dia, uma vez que “há circunstâncias só conhecidas ao longo do próprio dia de vacinação que impedem a vacinação da pessoa prevista”, como por exemplo a existência de “novos casos positivos (individuais ou surtos), doença, tratamento médico ou medicamentoso por causas diversas, hospitalizações, óbitos etc.” Ora, o município detalha que foram ministradas 26 doses a elementos das equipas envolvidas directamente da operação de vacinação nos lares: 15 enfermeiros e oito elementos da Protecção Civil municipal, entre os quais o vereador que detém esta pasta, Carlos Castro. E também três elementos do departamento de Higiene Urbana, entre os quais a sua directora, Filipa Penedos, “envolvidos no processo de recolha das seringas utilizadas na vacinação”.

De acordo com a autarquia, foram contactadas as autoridades de saúde para saber que destino dar às doses que sobravam e as determinações foram no sentido de “garantir o aproveitamento total das doses existentes”, vacinando em primeiro lugar “todos os profissionais da linha da frente envolvidos na operação de vacinação”. E passar depois para a vacinação dos “grupos da primeira fase de prioridade como os bombeiros e polícias”. É no primeiro grupo que a câmara diz que o vereador da Protecção Civil e a directora de Higiene Urbana se inserem, uma vez que têm acompanhado nos locais o processo de vacinação.

Fonte da autarquia explica que, em cada dia de vacinação são levantadas as doses que correspondem apenas a “80% das pessoas previstas vacinar em cada um dos dias”. “Esta prática de segurança resulta desde logo das regras estritas quanto ao uso e conservação e das vacinas": uma vez saídos dos centros de saúde, e mesmo conservados em frio em embalagem que monitoriza o seu estado de conservação, os “frascos não perfurados devem ser usados nesse dia” e “os frascos já perfurados não podem ser transportados”. Como há profissionais que por vezes faltam, utentes doentes ou com alergias que não podem ser inoculados, acabam por sobrar doses, explica o município.

As restantes 100 sobras “foram ministradas a profissionais dos grupos constantes na primeira fase de prioridade definida” pela Direcção-Geral da Saúde (DGS): “56 bombeiros voluntários" de várias corporações, próximas ao local de vacinação, que definiram quem seriam os elementos vacinados, diz fonte do município. E ainda o comandante e o subcomandante do Regimento de Sapadores Bombeiros para “garantir a cadeia de comando”. Receberam também a vacina 42 elementos da Polícia Municipal, incluindo o comandante e subcomandante.

Apesar de estes profissionais integrarem a primeira fase de vacinação prioritária definida pela DGS, os bombeiros só começaram esta quinta-feira a ser oficialmente vacinados. No entanto, à semelhança do que aconteceu em Lisboa e mesmo antes de o actual plano estar concluído e sem que houvesse qualquer indicação formal nesse sentido, há bombeiros por todo o país que foram sendo vacinados com as sobras de lares de idosos, onde têm estado muito presentes quer a transportar utentes, quer noutras operações mais complexas.

Segundo o balanço do município, a primeira toma da vacina contra a covid-19 em lares e residenciais para idosos da capital foi administrada a 6244 utentes e profissionais em 126 equipamentos, estando em falta 43 instituições. Entre 18 e 22 de Janeiro, 5410 pessoas receberam a primeira dose da vacina e, nos dias 2 e 6 de Fevereiro, foram vacinados 844 utentes e profissionais em 20 lares que “registavam surtos activos na semana de 18 a 22 de Janeiro”, detalhou o município.

Faltava então proceder à vacinação em 43 estruturas residenciais, que abrangem 3173 idosos e profissionais, aguardando "que estejam reunidas as condições técnicas necessárias, assim que as autoridades de saúde garantam a inexistência de surtos activos”.

A segunda dose da vacina começou já a ser administrada na segunda-feira, tendo chegado, até quarta-feira, a 3063 utentes e profissionais, disse ao PÚBLICO fonte oficial do município.

O processo de vacinação em lares e instituições de apoio a portadores de deficiência em Lisboa está a ser coordenado pelos serviços municipais da Protecção Civil, Polícia Municipal, Higiene Urbana e Bombeiros Voluntários, em articulação com os três agrupamentos de centros de saúde da cidade (Central, Ocidental e Norte).