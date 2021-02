Porto passa a ter mais 21 árvores “de interesse público”

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) declarou o interesse público de 21 espécies arbóreas em quatro zonas da cidade do Porto, indicam despachos publicados hoje em Diário da República. Um dos despachos reporta-se a um castanheiro-da-índia, um cedro-do-himalaia, um tulipeiro-da-virgínia e um teixo, todos no jardim do Palacete Burmester, em terreno adstrito à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Nas imediações, em concreto no arvoredo Jardim Botânico do Porto, ficam sob protecção, nos termos do despacho do ICNF, um medronheiro-do-texas e três cedros-de-java. Já no conjunto arbóreo do Jardim da Arca d'Água ficam abrangidos por declaração de interesse público 12 exemplares da espécie magnólia-sempre-verde. Uma canforeira existente no jardim da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte completa o leque de espécies agora colocadas sob protecção.

Os despachos foram emitidos a requerimento da Câmara Municipal do Porto e implicam a proibição de quaisquer intervenções que possam destruir ou danificar os exemplares arbóreos classificados.