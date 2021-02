Manuel Salgado é arguido por causa do Hospital CUF Tejo e demite-se da Reabilitação Urbana

Manuel Salgado, ex-vereador do Urbanismo de Lisboa, foi constituído arguido num inquérito judicial relacionado com a aprovação do Hospital CUF Tejo, em Alcântara, e pediu a demissão da liderança da Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental (SRU), a que presidia desde que deixou a vereação.

A informação foi transmitida por Fernando Medina aos vereadores durante a reunião de câmara que ainda está a decorrer. O presidente da autarquia aceitou a demissão de Salgado e vai nomear uma nova presidência para a SRU, que tem a seu cargo os mais avultados investimentos do município.

“Fui constituído arguido no âmbito de um processo cuja investigação incide sobre o impacto na paisagem do Hospital CUF Tejo”, escreveu Manuel Salgado na carta de demissão que enviou a Medina a meio de Janeiro, à qual o PÚBLICO teve acesso. “Entendo que este é o procedimento correcto a adoptar, sem que isto envolva o reconhecimento da prática de qualquer acto ilícito, que rejeito veementemente.”

Quando abandonou a câmara para assumir a presidência da SRU em exclusivo, no Verão de 2019, Manuel Salgado admitiu numa entrevista ao Expresso que o hospital tinha um “impacto volumétrico excessivo” e que “não o teria aprovado” naquele momento.

O inquérito judicial teve origem numa queixa feita há cerca de um ano e em causa estão os potenciais crimes de prevaricação e violação de norma urbanística. Salgado, que não é suspeito de ter recebido nenhuma vantagem, já foi chamado a prestar declarações no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa e remeteu-se ao silêncio. O processo encontra-se em segredo de justiça.

Contactado pelo PÚBLICO, o ex-vereador diz apenas que as decisões relativas ao hospital não são da sua exclusiva responsabilidade, porque o processo foi votado em reunião de câmara, e que, por uma questão de lógica, todos os vereadores que votaram a favor deviam ser constituídos arguidos.

“Será em sede própria, no momento oportuno, e pelos meios que se encontram ao meu alcance, que me irei defender, repor a verdade dos factos e reagir contra atentados à minha honra e bom nome”, garante Manuel Salgado na sua carta de demissão.

Na reunião desta quinta, Medina disse ter aceitado a demissão com “relutância e tristeza” porque “esta também não decorre de qualquer obrigação legal ou ética - muito menos do reconhecimento de qualquer incorrecção - mas sim da profunda degradação que o debate no espaço público atingiu​”.

Salgado também se refere a isso na carta. “A politização da justiça, sendo os meios judiciais, que se destinam à defesa dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos, abusiva e erradamente utilizados como arma de arremesso político, as redes sociais como fontes de inspiração dos media, o clima de suspeição permanente, os julgamentos na praça pública e a manipulação da informação, criam um clima e uma cultura que afastam da causa pública quem não esteja disponível para jogar este ‘jogo'”, escreve o arquitecto.

Manuel Salgado foi vereador do Urbanismo durante 12 anos até que, em 2019, anunciou a sua saída para dar lugar a Ricardo Veludo. Já então era presidente da SRU Lisboa Ocidental, uma empresa municipal que se vocacionou na gestão das grandes empreitadas municipais, tendo a seu cargo a construção de habitação, creches, escolas e centros de saúde, entre outros.