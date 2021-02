Covid-19. PSP põe fim a festa com cerca de 30 pessoas na ilha do Pico

A PSP nos Açores acabou com uma festa com cerca de 30 pessoas que estava a decorrer numa colectividade na ilha do Pico, por desrespeitar as normas impostas devido à pandemia de covid-19, anunciou esta quinta-feira, 11 de Fevereiro, aquela força policial.

Em comunicado, a PSP indicou que a esquadra de Madalena do Pico detectou “a realização de uma festa de aniversário a decorrer nas instalações de uma colectividade, com a presença de cerca de 30 pessoas”, e “cessou a mesma”.

Na sequência dessa acção, a polícia identificou um homem, de 22 anos, “como responsável pela sua realização”.

Os Açores contam actualmente com 118 casos activos de infecção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, sendo 98 em São Miguel, 15 na Terceira, dois no Faial e três em São Jorge.

Desde o início da pandemia, foram detectados na região 3754 casos de infecção, tendo ocorrido 29 óbitos e 3504 recuperações.