Basta uma semana sem chuva para ser possível circular no túnel aberto da rotunda de Silvares

Basta “uma semana em que não chova” para que as obras de desnivelamento da rotunda de Silvares, em Guimarães, sejam dadas como concluídas. Na empreitada, falta apenas ser colocada a camada de desgaste (a camada superior do pavimento), que necessita de “dois ou três dias para secar e outros tantos para fazer a obra”, disse Domingos Bragança, autarca do município vimaranense, ao PÚBLICO. Mal esse processo seja concluído, será possível o acesso ao túnel aberto que liga a variante de Creixomil ao acesso à A11 (Braga e Barcelos) e A7 (Porto, Vila do Conde e Famalicão).

A obra, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP), representa um investimento “de quase 4 milhões de euros”. Mas não é a única empreitada que pretende descongestionar a cidade e a periferia: foi inaugurada, em Dezembro último, a “mini variante” que liga as rotundas do Reboto (na freguesia de São Martinho de Candoso) e de Mouril (em Silvares). Quase a abrir também está a via de ligação entre a rotunda de Pinheiro Manso, na mesma freguesia, à de Mouril — que aguarda, igualmente, por dias de bom tempo. “Estamos a falar de 6 milhões e euros, um investimento avultado. Houve muita obra, de facto, mas temos a situação de congestionamento nesta entrada e saída, que são as principais, resolvida”, disse Domingos Bragança.

As obras do desnivelamento da rotunda de Silvares arrancaram há quase um ano e o prazo de conclusão apontado era de 355 dias. A construção do túnel aberto poderia suscitar algumas reticências relativamente à acumulação de chuvas, mas a obra conta com um sistema “de escoamento gravítico”. “A água acumulada vai ter à linha de água, daí que a intervenção naquele local se tenha alongado. O que se propunha era que se instalassem bombas hidráulicas, mas não aceitamos e houve um acordo com a IP. É uma solução melhor e mais estável”, apontou o autarca. A inauguração oficial da obra ainda não está marcada.

O desnivelamento da rotunda de Silvares faz parte da primeira fase do contrato de construção da via do Avepark, um projecto que tenciona ligar, a partir de vários acessos, a auto-estrada ao parque de ciência e tecnologia de Guimarães, com o mesmo nome. A segunda e terceira fases prevêem a construção, na freguesia de Ponte, de uma nova rotunda e de “um tramo de ligação” entre a freguesia e o Avepark, respectivamente. Ao todo, esse projecto representa um investimento estimado de mais de 18 milhões de euros.