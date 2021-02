Will you be my quarantine? A pandemia chega aos cartões para o Dia dos Namorados

Reuters/THORTFUL/PANDA AND THE PRINCE

Gostaria de ter um “isodate” neste Dia dos Namorados? Ou que tal “um beijo com a cara tapada e com distância social"? Os cartões para o Dia dos Namorados, como não podia deixar de ser, têm uma inspiração pandémica. São inevitáveis as piadas sobre máscaras faciais, controlo de temperatura e distanciamento social fazem.

Empresas que produzem cartões e postais como as britânicas Thortful e Moonpig têm propostas nos seus sites que incluem representações de um casal que cumpre a distância social, em os fatos de protecção usados maioritariamente pelo pessoal de saúde; há também um cartão com um coração com máscara; e um com um casal, já velhinho, que há muito está confinado em casa. Um outro postal, em vez da tradicional pergunta “Queres ser o meu Valentine? — numa clara referência ao padroeiro deste dia 14 de Fevereiro, São Valentim —, pergunta: “Queres ser a minha quarentena?”

A designer do Panda & The Prince, Amanda Hallam, brincou com a verificação da temperatura, desenhando um termómetro digital que, em vez de mostrar a temperatura, revela um coração, e brinca com a ideia do calor que se pode sentir quando se está apaixonado. “Acho que é perfeito quando olhamos para um cartão e este nos faz sorrir ou mesmo dar uma gargalhada”, confessa a designer.

Com as regras existentes no que diz respeito à socialização, os britânicos voltaram-se para os cartões postais que lhes permitem estar em contacto com os seus amigos e familiares. Hallam avança que, comparativamente ao ano passado, o aumento da procura pelas suas criações aumentou 200%.

Na Moonpig, os cartões alusivos à covid-19 com o tema “fique em casa” representam 5% das vendas totais. Alguns desses cartões entraram directamente na lista dos designs mais vendidos neste ano, revela a empresa.