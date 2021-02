TEIMA reabre no Alentejo com desconto para profissionais de saúde

O TEIMA Alentejo SW decidiu reabrir portas esta sexta-feira, dia 12 de Fevereiro. E, tal como tinha feito em Maio do ano passado, no final do primeiro período de confinamento, retoma a actividade com “uma oferta especial para os profissionais de saúde do SNS e do privado”.

Quer-se “demonstrar a gratidão para com quem tem estado e continua a estar na linha da frente do combate contra a pandemia que há quase um ano enfrentamos”, afirmam em comunicado, anunciando um desconto de 15% “para estadias mínimas de duas noites em regime de alojamento e jantar”, efectuadas directamente no site da unidade hoteleira.

A oferta, acrescenta-se, está em vigor até 31 de Maio e pode ser usufruída pelos profissionais de saúde dos sistemas público e privado de saúde.

Inaugurado em 2014 em São Teotónio, a meio caminho entre as praias da Zambujeira do Mar e de Odeceixe, este antigo “típico monte alentejano” tem hoje sete quartos e duas suítes, todos “com entrada independente”, além de sala de estar comum e sala de refeições, piscina, um lago, três simpáticos burros, entre outros animais, e oito hectares de terreno em espaço rural.

Para “garantir a maior tranquilidade dos hóspedes”, caso não queiram recorrer a restaurantes no exterior da propriedade, o TEIMA vai manter o serviço de refeições disponível.

Em 2017, foi eleito Melhor Turismo Rural de Portugal na BTL e, dois anos depois, Melhor Turismo Rural do Alentejo.