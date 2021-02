Ryanair aponta ao Inverno: estão à venda mais de 700 rotas na Europa

A companhia aérea de baixo custo Ryanair anunciou esta quinta-feira o lançamento das vendas de voos para o próximo Inverno, com mais de 700 rotas na Europa a partir do final de Outubro.

“Adicionalmente, outros destinos serão anunciados nas próximas semanas”, adianta a empresa em comunicado.

Para “celebrar o lançamento”, há voos com tarifas disponíveis a partir de 29,99€, para reservar até às 23h59 de 14 de Fevereiro e voar entre Outubro de 2021 e Março de 2022.

No site da companhia aérea, no entanto, é em direcção ao Verão que voa a campanha promocional anunciada, com “desconto de 10% em 500 000 lugares” e taxa de alteração gratuita, para reservar até dia 17 de Fevereiro e voar entre Junho e Outubro.