Paulo Macedo defende extensão de moratórias ou apoios a empresas mais afectadas

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, defende que muitas empresas de vários sectores precisam de apoios quando terminarem as moratórias, por prolongamento das mesmas, ou por outras soluções, nomeadamente linhas de crédito garantidas. E manifesta a disponibilidade do banco público para participar nessas soluções. Mas lembra que a decisão da extensão das moratórias terá de ser autorizada pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês).

“A prorrogação das moratórias não depende da vontade dos governos ou do banco A, B ou C”, alertou o gestor, lembrando ainda a necessidade de um enquadramento legislativo especial, como aconteceu no enquadramento desses créditos no seu lançamento, de forma a não serem classificados como crédito malparado.

No caso de particulares, o presidente da Caixa diz estar disponível para reestruturar empréstimos a particulares com moratórias que, no final desse período, se encontrem em situação de desemprego. Em causa as moratórias de crédito à habitação, parte delas a terminar no final de Março.

Contudo, quer no caso dos clientes particulares, quer das empresas, Paulo Macedo defende que as soluções a encontrar no final das moratórias não devem contemplar todas as situações, até porque há pedidos para suspender os pagamentos dos créditos por “necessidade”, perante quebras de rendimentos ou receitas, mas também há outras por “cautela ou para realização de outros investimentos”.

E se aos particulares, colocou o enfoque dos apoios nos bancos, em relação às empresas, nomeadamente, nomeadamente as dos sectores do turismo, agências de viagens ou de realização de eventos, que não vão gerar proveitos durante um período alargado de tempo, as medidas têm de ser mais vastas, não podendo ficar apenas do lado dos bancos. Referindo, a título de exemplo o recurso “a linhas de crédito garantidas”.

Recorde-se que o Ministro da Economia admitiu esta terça-feira o prolongamento das moratórias de crédito ou outras soluções de apoio ao pagamento desses créditos. “Estamos a discutir o que fazer relativamente à dívida que existe e, eventualmente, uma extensão de maturidades pode justificar-se neste sector”, disse o governante, num webinar sobre “O Estado do Turismo”.