Londres perde liderança das bolsas europeias

A cidade de Londres perdeu o estatuto de maior centro de negociação de acções de empresas, tendo sido ultrapassado por Amesterdão. Os dados, citados pelo Financial Times (FT), reportam a Janeiro, mês em que foram negociados na cidade holandesa (através da Euronext, CBOE Europe e Turquoise), em média, 9,2 mil milhões de acções de por dia.

Este volume é, diz o FT, quatro vezes maior face aos valores de Dezembro, tendo conquistado negócios perdidos pela city londrina na sequência do “Brexit”.

Os mercados de Amesterdão não foram os únicos a ganhar terreno ao Reino Unido, já que também Paris, Frankfurt e Milão tiveram um crescimento em Janeiro, mas foi a Holanda quem passou para o topo do ranking.

Conforme explica o FT, a mudança de tendência explica-se com o facto de Bruxelas ter deixado de reconhecer, em termos de supervisão, as bolsas localizadas no Reino Unido da mesma maneira que reconhece as que estão debaixo da sua jurisdição. Ainda assim, decorrem negociações entre a Comissão Europeia e Londres dedicadas à pasta dos serviços financeiros, que abrangem as questões dos mercados de capitais.

Para já, a city respondeu com uma abertura à negociação de acções de empresas suíças, como a Nestlé e a Roche, algo que não é possível nos mercados da União Europeia, enquanto Amesterdão está também a crescer em áreas como a negociação de dívida pública e derivados.