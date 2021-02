Bruxelas prevê PIB português a crescer 4,1%, mas alerta para riscos “significativos”

A Comissão Europeia acredita que a retoma arrancará na Primavera e poderá consolidar-se no Verão, com a recuperação do turismo. Mas admite “incertezas” relacionadas com a pandemia.

A Comissão Europeia estima que a economia portuguesa cresça 4,1% este ano e acelere muito ligeiramente para os 4,3% em 2022, quando o Produto Interno Bruto deverá regressar ao nível anterior à pandemia. Há três meses, as previsões apontavam para um crescimento de 5,4% em 2021.

A projecção coloca o crescimento de Portugal acima da média de 3,8% da zona euro e de 3,7% da União Europeia, tanto para 2021 como para 2022. “Prevê-se que o PIB aumente em todos os países. É a famosa luz ao fundo do túnel”, declarou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Porém, a recuperação da economia nacional não começará a sentir-se antes da Primavera e, se a situação sanitária o permitir, a consolidar-se nos meses do Verão, à custa da retoma do sector do turismo, estima Bruxelas.

No primeiro trimestre de 2021, a trajectória da economia portuguesa continua a ser descendente. “Com a introdução de um novo confinamento mais rigoroso em meados de Janeiro, o PIB voltará a cai no primeiro trimestre de 2021”, antecipa a Comissão Europeia. A quebra já se tinha feito notar no último trimestre de 2020, quando a economia contraiu 0,4%.

De acordo com as contas de Bruxelas, no ano passado, o PIB nacional sofreu um rombo de 7,6%: depois de uma queda abrupta de 17% no primeiro semestre, registou-se uma recuperação de 13,3% nos três meses do Verão, mas a tendência inverteu-se, na sequência do aumento significativo das novas infecções de coronavírus, que justificou o aperto das medidas restritivas.

O retrato é semelhante nos restantes países da zona euro e da UE, que depois de um Verão de forte actividade económica, voltaram a contrair no último trimestre de 2020, com a segunda vaga da pandemia.

“Tendo em conta as medidas restritivas ainda em vigor, espera-se que as economias da zona euro e da UE continuem a contrair no primeiro trimestre de 2021”. Em toda a Europa, espera-se que a situação comece a melhorar na Primavera, com o crescimento a voltar a acelerar no Verão, “à medida que a campanha de vacinação progrida e as medidas de contenção sejam gradualmente levantadas”.

Nas suas previsões económicas de Inverno, publicadas esta quinta-feira, a Comissão Europeia considera que os riscos para a recuperação económica portuguesa permanecem “significativos”, e que a melhoria da situação está dependente do comportamento do turismo estrangeiro. Nesse capítulo, abundam as “incertezas relacionadas com a evolução da pandemia”.