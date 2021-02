Wolverhampton afastado nos “oitavos” da Taça de Inglaterra

O Wolverhampton, a equipa mais portuguesa da Premier League, está fora da Taça de Inglaterra. Nos oitavos-de-final da competição, a formação orientada por Nuno Espírito Santo foi surpreendida em casa, pelo Southampton (0-2), com um golo a abrir e outro a fechar a segunda parte do encontro.

No “onze” inicial dos “wolves” surgiram Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira e Fábio Silva, mas a equipa raramente foi capaz de vencer a organização defensiva do adversário e chegar ao último terço com real perigo. E o problema acentuou-se aos 49’, quando Danny Ings inaugurou o marcador, para o Southampton.

Nuno Espírito Santo procurou responder, ao lançar os extremos Adama Traoré e Pedro Neto, mas foram mesmo os visitantes a resolver a questão, aos 90’, por intermédio do escocês Stuart Armstrong.

O Southampton, que venceu a Taça de Inglaterra na longínqua época de 1975-76, junta-se nos quartos-de-final da prova ao Bournemouth, ao Manchester United, ao Manchester City, ao Sheffield United, ao Leicester, ao Everton e ao Chelsea. Os “blues” impuseram-se nesta quinta-feira no terreno do Barnsley com um golo solitário de Tammy Abraham, aos 64’, e vão defrontar o Sheffield na próxima eliminatória.

Em Espanha, depois do triunfo do Sevilha sobre o Barcelona na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei (2-0), nesta quinta-feira o Athletic Bilbau registou um empate frente ao Levante (1-1). Gonzalo Melero colocou os visitantes em vantagem, aos 26’, tendo os bascos chegado à igualdade aos 58’, por Iñigo Martínez.

A segunda mão da eliminatória disputa-se a 3 e 4 de Março, em Camp Nou e no Estádio Cidade de Valência.