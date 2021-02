Palmeiras de Abel derrotado nos penáltis

Os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, perderam esta quinta-feira, no desempate por penáltis (3-2), com os egípcios do Al Ahly, que garantiram o terceiro lugar no Mundial de Clubes, disputado no Qatar.

O jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares terminou com as equipas empatadas, sem golos, tendo sido decidido na marcação de grandes penalidades.

Al-Sulaya e Mohsen falharam a segunda e terceira tentativas para os campeões africanos, enquanto Rony e Luiz Adriano desperdiçaram as duas primeiras grandes penalidades para os brasileiros, que voltaram a falhar no penálti decisivo por Felipe Melo.