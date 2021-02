A gigante Kanepi tombou outra “gigante”

Sofia Kenin já estava avisada; Kaia Kanepi entrou no Open da Austrália com 15 vitórias nos últimos 16 encontros que disputou, depois de dois títulos no circuito ITF com que fechou 2020 e uma final no torneio WTA realizado na semana anterior, derrotando Aryna Sabalenka, sétima na hierarquia mundial. Além da confiança dos resultados recentes e da experiência dos seus 35 anos, no currículo da possante estoniana encontravam-se igualmente 12 vitórias sobre adversárias do top-10, sete das quais em torneios do Grand Slam, com destaque para a obtida no Open dos EUA de 2018, sobre Simona Halep, então número um do ranking. Tudo isto resumiu-se numa vitória clara de Kanepi em 64 minutos, sobre uma Kenin incapaz de controlar as emoções inéditas, de quem defende um título do Grand Slam pela primeira vez.

“Encaro cada encontro e cada torneio um de cada vez e tudo depende de como me sinto, de como a minha adversária joga… mas, hoje, joguei bem. Penso que me ajudou ter disputado muitos encontros na semana passada para adaptar-me às condições e também o facto de já ter jogado muitas vezes na Margaret Court Arena”, disse Kanepi, após vencer a norte-americana, por 6-3, 6-2.

A actual 65.ª do ranking – já foi 15.ª, em 2012 – assinou 22 winners, incluindo 10 ases, para 17 erros não forçados e a força do ténis ficou bem traduzida no derradeiro jogo, em que a desvantagem de 15-30 foi rapidamente invertida graças a três ases consecutivos. O Open da Austrália é o único Grand Slam em que Kanepi nunca atingiu os quartos-de-final, mas, para já, parte favorita para o duelo da terceira ronda, com a croata Donna Vekic (33.ª).

Já Kenin (4.ª) não conseguiu evitar as lágrimas quando admitiu a incapacidade de lidar com a situação. “Sei que não consegui aguentar a pressão. Obviamente que não estou habituada a isto, não consegui encontrar o meu ritmo. Obviamente que estava demasiado nervosa. Mas não lhe quero tirar o mérito; ela jogou muito bem”, admitiu a campeã do Open da Austrália de 2020.

Svetlana Kuznetsova e Samantha Stosur também se juntaram a Kenin, Venus Williams, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Bianca Andreescu, Jelena Ostapenko, Petra Kvitova e Sloane Stephens na lista de campeãs do Grand Slam já eliminadas esta semana.

Ashleigh Barty (1.ª), Elina Svitolina (5.ª) e Karolina Pliskova (6.ª) avançaram com vitórias em dois sets. Mas Barty complicou no segundo set que disputou com a também australiana Daria Gavrilova, ao desperdiçar uma vantagem de 5-2. Mas depois de cometer duas duplas-faltas e salvar dois set-points no tie-break a líder do ranking concluiu, com os parciais de 6-1, 7-6 (9/7).

No torneio masculino, a “armada” russa formada por Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov avançou para a terceira ronda sem ceder qualquer set, o mesmo acontecendo a Rafael Nadal, que não mostrou sinais da lesão nas costas que o afectou nos últimos dias.

No duelo entre filhos de pais gregos, Stefanos Tsitsipas (6.º) precisou de quatro horas e meia para ultrapassar Thanasi Kokkinakis (267.º): 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, 6-7 (5/7) e 6-4. O australiano de 24 anos, que, na terça-feira, não evitou as lágrimas quando consumou a primeira vitória no Open em seis anos, parece estar fisicamente a 100%, depois de ter sofrido várias lesões, nomeadamente no ombro direito, desde que, em 2015, ascendeu ao 69.º posto do ranking com 19 anos.

Destaque ainda para Feliciano Lopez, que está a disputar o 75.º torneio do Grand Slam consecutivo. E pela primeira vez desde 2002, o espanhol de 39 anos e 65.º no ranking recuperou de 0-2 em sets, para vencer Lorenzo Sonego (35.º), por 5-7, 3-6, 6-3, 7-5 e 6-4.