FIA tenciona realizar GP de F1 em Portugal

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou esta quinta-feira a intenção de realizar o Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal, esperando a assinatura do contrato com o promotor.

Em comunicado difundido após a primeira reunião da Comissão de F1, a FIA revelou ter “a intenção de preencher” o dia 2 de Maio, disponível no calendário, “com uma corrida em Portugal”, ressalvando que “o acordo final ainda está sujeito à assinatura do contrato com o promotor”.

Caso se confirme, será o 17.º GP de Portugal, segundo consecutivo, depois do regresso a território nacional em 2020, após 24 anos de ausência do Mundial.

Em 2020, a corrida que teve lugar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), foi ganha pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que assim se tornou no piloto com mais vitórias na história da modalidade, ultrapassando as 91 do alemão Michael Schumacher.

Hamilton viria a somar mais duas até final de um campeonato em que conquistou a sétima coroa mundial, tendo, actualmente, 94 triunfos.

A comissão de F1 decidiu ainda aumentar de 25 para 30 os dias de testes de pneus, e “congelar” o desenvolvimento de novos motores entre o início de 2022 e 2025.

O calendário revisto e apresentado pela Liberty Media, organizadora do “Grande Circo”, prevê um recorde de 23 provas, entre 28 de Março e 12 de Dezembro.

Calendário

GP Bahrein, Sakhir, 28 de Março

GP São Marino, Imola, 18 de Abril

GP Portugal, Portimão, 2 de Maio

GP Espanha, Barcelona, 9 de Maio

GP Mónaco, Monte Carlo, 23 de Maio

GP Azerbaijão, Baku, 6 de Junho

GP Canadá, Montreal, 13 de Junho

GP França, Le Castellet, 27 de Junho

GP Áustria, Spielberg, 4 de Julho

GP Reino Unido, Silverston, 18 de Julho

GP Hungria, Budapeste, 1 de Agosto

GP Bélgica, Spa-Francorchamps, 29 de Agosto

GP Países Baixos, Zandvoort, 5 de Setembro

GP Itália, Monza, 12 de Setembro

GP Rússia, Sochi, 26 de Setembro

GP Singapura, Singapura, 3 de Outubro

GP Japão, Suzuka, 10 de Outubro

GP Estados Unidos, Austin, 24 de Outubro

GP México, Cidade do México, 31 de Outubro

GP Brasil, São Paulo, 7 de Novembro

GP Austrália, Melbourne, 21 de Novembro

GP Arábia Saudita, Jeddah, 5 de Dezembro

GP Abu Dhabi, Abu Dhabi (EAU), 12 de Dezembro