O desporto entre os treinos online e a vontade do regresso

Neste P24, Gonçalo Assunção e Hugo Costa, alunos de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social e repórteres do programa Repórter 360, da ESCS FM, com quem o PÚBLICO tem uma parceria, abordam o funcionamento e adaptação aos treinos dados via online.

Com conteúdos exclusivos ao P24 e excertos da reportagem “Quando vamos voltar?”, pode ouvir e perceber como os atletas recebem os treinos em tempos de confinamento e como os treinadores leccionam as práticas à distância.

