Conselho de Arbitragem pede à APAF que retire a Jorge Coroado estatuto de sócio de mérito

Em causa estão as críticas violentas feitas pelo antigo árbitro a Luís Godinho, na sequência do Sp. Braga-FC Porto.

O Conselho de Arbitragem (CA) solicitou nesta quinta-feira à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) que tome as diligências necessárias para retirar ao antigo árbitro Jorge Coroado o estatuto de sócio de mérito da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na base deste pedido está a apreciação feita por Jorge Coroado na habitual coluna de arbitragem publicada no jornal O Jogo. Na edição desta quinta-feira do diário desportivo, e a propósito da actuação de Luís Godinho no jogo Sp. Braga-FC Porto, o antigo juiz mostra-se particularmente cáustico.

"Hélder Malheiro foi para a jarra depois do Bessa. Para este o sítio adequado é a ETAR. De preferência, na foz de um rio”, escreveu, na apreciação global que fez à prestação da equipa de arbitragem no encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Desagradado com esta referência ao árbitro da Associação de Futebol de Évora, o CA, presidido por José Fontelas Gomes, entende que em causa estará o incitamento à violência, que sofre uma agravante pelo facto de o texto ter sido publicado num jornal de difusão nacional.

A linguagem muitas vezes verrinosa utilizada por Jorge Coroado para avaliar as prestações dos árbitros nacionais tem vindo a causar algum mal-estar junto da direcção do CA, que entendeu que a mais recente opinião do antigo juiz ultrapassou a fronteira do aceitável.

Nesse sentido, o CA insta a APAF, liderada por Luciano Gonçalves, a intervir na Assembleia Geral da FPF com o intuito de retirar a Jorge Coroado o estatuto de sócio de mérito, uma distinção atribuída em função do contributo dado por diferentes agentes para o desenvolvimento da modalidade.