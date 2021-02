Um Benfica quase completo para a Taça

Depois de ter sido “arrasado” pela covid-19 (palavras de Jorge Jesus) em vez de arrasar em campo (outra vez palavras de JJ), o Benfica vai estar próximo da sua máxima força, entre jogadores e equipa técnica, na deslocação à Amoreira para defrontar o Estoril-Praia na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Após terem regressado às vitórias no regresso do seu treinador ao banco frente ao Famalicão, os “encarnados” terão pela frente um adversário de II Liga com ambições de primeira divisão (está em segundo lugar) e que nesta Taça de Portugal já deixou pelo caminho três equipas de primeira.

Pela primeira vez em vários meses, os casos clínicos do plantel benfiquista não incluem casos de covid-19 – André Almeida e Jardel são ausências certas, Rafa e Luca Waldschmidt já devem estar disponíveis para a taça, algo que só será confirmado no próprio dia, com a divulgação da lista de convocados.

Também por confirmar está a presença de Lucas Veríssimo, o único reforço de Inverno do Benfica, que se poderá estrear já nesta quarta-feira, até porque, segundo Jesus, não vai ter uma adaptação difícil. “Se eu amanhã [hoje] o quisesse colocar a jogar, não era por aí que ele não ia estar bem. Do ponto de vista competitivo, está a 100%”, disse o técnico sobre o central ex-Santos.

Da forma como tem corrido a época, e já com Supertaça e Taça da Liga perdidas, a Taça de Portugal parece ser a competição que o Benfica terá maiores probabilidades de conquistar, estando neste momento a 11 pontos do líder Sporting. Mas a prioridade, diz o técnico benfiquista, continua a ser o campeonato.

“O principal objectivo é o campeonato, depois temos vários em segundo. Sabemos que temos muitos pontos em atraso, mas também temos a noção de que tudo pode mudar. Veja-se o que aconteceu ao Benfica, também pode acontecer a outra equipa. Não tenho dúvidas que o Sporting é o grande favorito, por mérito próprio”, assinalou Jesus.

Depois de ter ultrapassado três equipas de escalões secundários (Paredes, Vilafranquense e Estrela) e uma da I Liga (Belenenses SAD) com 13 golos marcados e zero sofridos, o Benfica terá agora pela frente uma equipa que quer continuar a fazer história. A cumprir a sua terceira época na II Liga, o Estoril está bem lançado e preparado para regressar ao convívio dos grandes, como prova o seu percurso na Taça, em que já abateu Boavista, Rio Ave e Marítimo.

Bruno Pinheiro, o técnico dos estorilistas, quer continuar a surpreender: “O Benfica é favorito, como eram Rio Ave, Boavista e Marítimo. Sabemos disso, mas temos vontade de fazer um bom jogo e diminuir essas probabilidades.”