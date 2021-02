Associação reporta dois casos de apostas suspeitas em Portugal

A International Betting Integrity Association (IBIA), uma organização sem fins lucrativos que monitoriza padrões de apostas irregulares, detectou no último ano 270 casos de apostas suspeitas, um aumento de 48% em relação a 2019. Dois desses casos foram reportados em Portugal.

Segundo os dados revelados pela IBIA, que monitoriza sites e casas de apostas com quem colabora, a associação comunicou em 2020 a existência de 270 casos suspeitos em 43 países e 15 desportos. Em Portugal, houve duas ocorrências reportadas pela IBIA às autoridades portuguesas em partidas de ténis e ténis de mesa

A nível global, ténis (98 alertas), futebol (61), ténis de mesa (44) e esports (28) somam em conjunto 86% dos casos denunciados.

No futebol, o aumento em relação a 2019 foi de 25% - o Vietname surge na frente com dez casos, seguido por e Brasil e Venezuela, ambos com cinco. No caso do ténis de mesa, apesar de haver uma suspeita em Portugal, a esmagadora maioria dos alertas chegaram da Ucrânia (25) e da Rússia (13).

Analisando os dados, Khalid Ali, CEO da IBIA, explica que “2020 foi um ano turbulento em muitos sectores, incluído a industria das apostas, que teve que se adaptar ao mercado de ofertas devido ao confinamento mundial”. “Por esse motivo, a IBIA concentrou a sua monitorização de actividade de integridade em novos torneios de desporto e novas competições que emergiram”, refere o CEO da IBIA.

Khalid Ali diz também que a “associação está a procurar trabalhar com as partes interessadas para resolver quaisquer problemas de integridade que possam estar associados a esses novos eventos por meio de uma série de acções”. “Embora tenha existido um aumento nos alertas gerais de 2019 a 2020 [48%], deve-se observar que os casos de 2020 são consistentes com o número de alertas relatados em 2017 e 2018”, conclui.

Segundo a IBIA, em 2020 houve 12 jogadores ou equipas que foram alvo de sansões criminais ou desportivas devido à monitorização da associação.