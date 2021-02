Projecto não realizado de Stanley Kubrick vai chegar ao grande ecrã

Argumento de Lunatic at Large , co-escrito pelo realizador e por Jim Thomson ( Um Roubo no Hipódromo e Horizontes de Glória ), foi comprado por dois produtores americanos. Início da rodagem está anunciado para o próximo Outono.

Chegaram a chamar-lhe o “rei dos projectos não realizados” e, sem dúvida, um dos mais emblemáticos foi o que pensou dedicar à figura de Napoleão Bonaparte — e que justificou um núcleo exclusivo na grande exposição que, desde 2005, percorreu grandes cinematecas europeias e mundiais. Mas o espólio de Stanley Kubrick (1928-1999) continua a reservar surpresas e a mobilizar o interesse não só dos mais cinéfilos como da indústria cinematográfica.

A notícia mais recente é a da próxima realização de um desses projectos que ficaram na gaveta (e na biblioteca) do autor de 2001: Odisseia no Espaço. Trata-se de Lunatic at Large, uma história que Kubrick escreveu nos anos 50 em parceria com Jim Thomson, com quem trabalhou nos filmes Um Roubo no Hipódromo (1956) e Horizontes de Glória (1957).

Segundo noticiou esta terça-feira The Hollywood Reporter, os direitos da adaptação de Lunatic at Large foram comprados à Stanley Kubrick Estate, empresa familiar que gere a herança do realizador, pelos produtores americanos Bruce Hendricks e Galen Walker.

“A possibilidade de concretizar um projecto de Stanley Kubrick no ecrã passados tantos anos é um sonho que agora se vai tornar realidade. Estamos impacientes por fazer o filme de acordo com o seu estilo e a sua visão”, disse Walker, em comunicado citado pelo jornal de Hollywood. O início da rodagem está anunciado para o próximo Outono, mas nada mais foi revelado, nem sobre a quem será confiada a realização nem sobre o casting.

Lunatic at Large não era, contudo, um projecto desconhecido. O argumento foi encontrado em 2006 por Philip Hobbs, ex-marido da enteada do realizador, Katharina Kubrick, na sua biblioteca. E Terry ‘Monty Python’ Gilliam chegou a pegar nele, tendo mesmo programado começar a rodagem no ano passado, projecto que foi posto de parte por causa da pandemia da covid-19.

Sobre a sinopse de Lunatic at Large, sabe-se também aquilo que foi revelado pelo The New York Times no mesmo ano da sua descoberta. Ao bom estilo de Kubrick, trata-se de um thriller policial sombrio sobre o encontro de uma mulher alcoólica e um velho colérico, e sobre saber “como escapar de um asilo psiquiátrico”. Não faltam aí uma perseguição automóvel, um encontro romântico num hotel de montanha (lembram-se de The Shining?) e um carnaval nocturno transformado num circo freak, com um homem-crocodilo, um imbecil com uma cabeça forrada de unhas, mulheres com cabeça de mula e corpo de macaca anã…

“Stanley Kubrick exerceu uma grande influência em tantos cineastas, e nós sentimo-nos honrados pelo facto de [os seus herdeiros] nos terem confiado uma das suas ideias originais”, disse Bruce Hendricks, citado pela revista Variety. Este produtor trabalhou durante duas décadas nos Estúdios Walt Disney, e na sua carteira de mais de duas centenas de filmes tem títulos como O Sexto Sentido, Armageddon e Alice no País das Maravilhas, além de capítulos da saga Pirata das Caraíbas. Galen Walker é um escritor e produtor ligado à indústria do entretenimento, tendo fundado em 1998 a companhia Pacifica Media Affiliates.

O que é que daqui sairá para dar expressão a um projecto do realizador de Eyes Wide Shut, é uma questão de esperar para ver.