Morreu o pianista Chick Corea

O pianista Chick Corea morreu, aos 79 anos, esta terça-feira. A morte do norte-americano foi confirmada num comunicado nas redes sociais, contudo, apenas esta quinta-feira, 11. “É com uma grande tristeza que anunciamos que a 9 de Fevereiro, Chick Corea faleceu. Tinha 79 anos e foi vítima de um tipo raro de cancro que só foi descoberto muito recentemente”, escreveu a família do artista no Facebook.

Conhecido pelo seu trabalho na década de 1970, Chick Corea era um dos grandes nomes do chamado jazz fusion, apesar das diversas contribuições para o jazz tradicional. Segundo a nota divulgada, a família informa que “embora ele fosse o primeiro a dizer que a sua música dizia mais do que as palavras algumas vezes poderiam dizer, tinha ainda assim uma mensagem para todos aqueles que conhecia e amava e para todos aqueles que o adoravam”.

A mensagem que o músico deixou, em modo de despedida, seria, então, a seguinte: “Quero agradecer a todos aqueles que ao longo do meu percurso ajudaram a manter as chamas da música incandescentes. É minha esperança que todos aqueles que têm uma intuição e inclinação para tocar, compor, actuar ou qualquer outra coisa o façam. Se não o fizerem por vocês, façam-no pelo resto de nós. Não só o mundo precisa de mais artistas como também é mesmo muito divertido”.

No fim do texto, a família pede ainda que seja respeitada “a sua privacidade durante este difícil momento de perda”.