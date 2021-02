Meghan Markle vence batalha privada contra um artigo de jornal “desumano”

A Associated Newspapers e o The Mail on Sunday causaram danos “profundos” na duquesa, com as suas ações “ilegais” que passaram despercebidas durante “demasiado tempo”, segundo Meghan.

Meghan, Duquesa de Sussex, disse nesta quinta-feira que um tabolóide britânico foi responsabilizado por “práticas desumanas” depois de a duquesa ter vencido uma queixa privada contra o jornal por ter revelado excertos de uma carta que escreveu para o seu pai.

Meghan, 39 anos, esposa do Príncipe Harry, neto da Rainha Isabel II, processou a Associated Newspapers, depois do seu The jornal Mail on Sunday ter imprimido partes de uma carta escrita à mão que esta enviou ao seu pai, Thomas Markle, em Agosto de 2018.

O mês passado, os seus advogados perguntaram ao juiz Mark Warby para decidir a seu favor, sem a necessidade de um julgamento em tribunal, o que a poderia ter posto contra o seu pai, que prestou uma declaração a favor do jornal e que Meghan não vê desde o seu casamento, em Maio de 2018.

Warby decidiu que os artigos foram uma clara violação da sua privacidade. O jornal disse que estava a considerar um recurso.

“Depois de dois longos anos à procura de justiça, estou grata pelos tribunais responsabilizarem a Associated Newspapers e o The Mail on Sunday pelas suas práticas desumanas e ilegais”, disse Meghan numa declaração. Acrescentou que as táticas do jornal e de publicações associadas já tinham chegado muito longe sem arcarem com as consequências.

“Para estas publicações, é um jogo. Para mim e para muitos outros, é a vida real, relações reais e uma tristeza muito real. O dano que me fizeram e continuam a fazer é muito profundo”.

Meghan escreveu a carta de cinco páginas para Markle depois de a sua relação ter colapsado nas vésperas do seu casamento com Harry, em Maio de 2018, ao qual o seu pai faltou devido a uma doença e depois de ter posado para fotografias de paparazzi.