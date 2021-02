Joel Pina, mestre de várias gerações no fado, morreu a poucos dias de completar 101 anos

A poucos dias de completar 101 anos, o que sucederia no dia 17 de Fevereiro, o músico e professor Joel Pina, mestre e professor que popularizou a viola-baixo no fado, deixou-nos. Morreu esta quinta-feira, na sequência de um AVC.

Apesar da sua longevidade, a notícia apanhou de surpresa o mundo do fado: no mês em que completaria 101 anos, Joel Pina não resistiu a um AVC. Recém-hospitalizado no Hospital de Cascais, entrou em coma e morreu esta quinta-feira ao princípio da noite. O agravamento do seu estado de saúde, nos últimos dias, só era conhecido dos que lhe eram mais próximos. Em 2020, ainda celebrou o 100.º aniversário num jantar que foi um encontro festivo, na casa de fados Mesa de Frades, e onde ainda tocou, a acompanhar fadistas (como João Braga) que ali cantaram nessa noite.

Nascido na aldeia de Rosmaninhal, em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, no mesmo ano em que nasceu Amália Rodrigues, 1920, Joel Pina acompanhou Amália durante 29 anos, de 1966 a 1994. Mas, como lembrou ao PÚBLICO o guitarrista Pedro de Castro, por altura do espectáculo que celebrou a arte de Joel Pina, ele “gravou com tudo o que foi fadista: Fernando Farinha, Beatriz da Conceição, Maria Teresa de Noronha, Frei Hermano da Câmara, tudo o que se possa imaginar. Ele foi completamente transversal a tudo.”

Nesse espectáculo, que se realizou em 24 de Setembro de 2020, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, participaram vários músicos e fadistas, com os quais também ali tocou, sendo há muito uma referência no mundo do fado, como viola-baixo e professor.

Foi aos 8 anos que João Manuel Pina (Joel seria o nome que usaria mais tarde soma das duas primeiras letras de João com as duas últimas de Manuel) se iniciou na música, a tocar um bandolim que o seu pai lhe ofereceu. Em 1938, mudou-se para Lisboa e conheceu Martinho d’Assunção, que em 1949 o convida a integrar o seu quarteto de guitarras, substituindo o baixista Alberto Correia. E é a partir daí que Joel populariza a viola-baixo no fado. Fica dez anos Adega Machado, de 1950 a 1960, participa com Amália no filme Os Amantes do Tejo, em 1954, e depois de acompanhar inúmeros fadistas, como Maria Teresa de Noronha, estará ao lado de Amália, a correr mundo, durante quase três décadas. A sua arte e o seu exemplo influenciaram inúmeros músicos e fadistas, que o tratavam carinhosamente por “professor”.

Recebeu a condecoração da Ordem do Infante D. Henrique em 2012 e a sua vida está espelhada no documentário Joel Pina – O Professor, realizado por Ivan Dias em 2014, e também num livro que o Museu do Fado tem no prelo, para editar oportunamente.