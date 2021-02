Cinco séries para relaxar neste fim-de-semana

Depois de mais uma semana entre trabalho, casa, filhos e aulas síncronas, nada melhor do que dois dias para abrandar o ritmo do confinamento e entregar-se a algumas horas de sossego. Propomos-lhe cinco séries para desligar da realidade.

Dolores

RTP Play

Um mockumentary em cinco episódios sobre os meandros da cultura pop, a partir do caso de uma cantora que se torna um sucesso no YouTube com o tema “Minetes da Mouraria”. A música transforma-se num êxito imediato e é partilhada milhares de vezes nas redes sociais, causando escândalo e admiração. Esse mediatismo, acentuado pelo seu lado feminista, polémico e irreverente, fez dela uma rainha do palco. Tudo lhe corre bem até lançar “Yvagina eu e tu”. A partir daí, Dolores vê a sua carreira terminar da mesma forma que começou: abruptamente. Estreado na RTP Play em Outubro de 2020, tem autoria, realização e argumento de Tota Alves, e conta com Xana Novais como protagonista. Nos papéis secundários estão Júlia Valente, Luhuna Carvalho, João Soares, Ângelo Sobral, Agostinho Magalhães e ainda o jornalista José Carlos Malato, numa participação especial.

Your Honor

HBO

Remake norte-americano da série israelita Kvodo (2017), criada por Ron Ninio e Shlomo Mashiach, Your Honor é um thriller judicial com assinatura de Peter Moffat, focado nos limites da honra e moralidade quando está em causa a sobrevivência de alguém que se ama. A acção gira à volta de Michael Desiato (Bryan Cranston), um experiente e respeitado juiz de Nova Orleães, conhecido por nunca vacilar perante qualquer pressão. Mas quando David, o filho adolescente (Hunter Doohan), se envolve num acidente de viação que resulta na morte do filho de um poderoso chefe da máfia, tudo se desmorona. Ao tomar conhecimento do acidente, o juiz, contrariando tudo o que sempre acreditou (e por que lutou), sabe que para proteger a vida de David terá de ocultar todas as provas que o possam incriminar. Mas isso vai arrastá-lo para uma espiral de mentiras e enganos que envolverá pessoas inocentes.



Schitt’s Creek

TVCine Emotion

Criada e interpretada pelos canadianos Eugene e Dan Levy, pai e filho, a série cómica Schitt’s Creek foi exibida pela primeira vez na CBC em Janeiro de 2015. Conta as peripécias da família Rose, que fica em choque quando descobre que, devido a um golpe do seu gerente de negócios, perdeu toda a fortuna. Sem alternativa, mudam-se para Schitt's Creek, uma cidade que o patriarca um dia comprou ao filho por piada, onde tencionam recomeçar do zero. Mas enquanto se esforçam para se adaptar ao novo estilo de vida, os seus maneirismos de ricos entram em colisão com a forma de estar dos habitantes da cidade. Na 72.ª edição dos Emmy, a sexta (e última) temporada conquistou os sete principais prémios de comédia: melhor série de comédia, argumento, realização, actor e actriz principais (Eugene Levy e Catherine O'Hara) e secundários (Dan Levy e Annie Murphy). A primeira temporada pode ser vista no TVCine+, um serviço on-demand com conteúdos já exibidos nos quatro canais (Top, Edition, Emotion e Action), disponível gratuitamente para todos os subscritores TVCine, na Box e na App TV dos operadores nacionais.



The Boys

Amazon Prime Video

Com assinatura de Eric Kripke (Supernatural), um olhar meta-referencial e malcomportado sobre a profusão de ficção à volta de super-heróis, com base na banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson. Neste lugar, pessoas com superpoderes são recrutadas pela Vought International, uma poderosa organização que gere as habilidades deles em seu benefício e que tem sob guarda os Sete, uma equipa de super-heróis de elite. Adorados por multidões, que os vêem como celebridades, acabam quase todos por perder o sentido de justiça, tornando-se arrogantes, irresponsáveis e, muitas vezes, corrompidos. É então que surgem os “Boys”, um grupo de pessoas comuns lideradas por um ex-agente da CIA que despreza os superpoderes e cujo objectivo é manter todos os que os possuem sob controlo. E quando Hughie Campbell assiste impotente à morte da sua namorada devido a um descuido de um dos Super, decide unir-se aos justiceiros e dedicar o resto da vida a confrontá-los. Com Seth Rogen e Evan Goldberg na equipa de produtores executivos, The Boys tem actuações a cargo de Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty e Dominique McElligott, entre muitos outros.



Cobra Kai

Netflix

Trinta e quatro anos depois do torneio de karaté em All Valley, reacende-se a rivalidade de Karate Kid, protagonizada por Daniel e Johnny (Ralph Macchio e William Zabka, os actores originais, que reassumem as personagens), para quem o combate foi o ponto de partida do que se viria a tornar as suas vidas adultas. Daniel é agora um bem-sucedido vendedor de carros e homem de família; Johnny, pelo contrário, é a representação do fracasso: alcoólico, solitário e sem emprego fixo. A primeira temporada de Cobra Kai estreou-se em Maio de 2018 no YouTube Red e foi um sucesso; a segunda foi apresentada em Abril de 2019 no YouTube Premium. Agora a Netflix tem disponível na sua plataforma as três temporadas. A quarta está ainda sem data oficial.