David Grossman: arqueologia do trauma

Goli Otok é o nome de uma lha desabitada no mar Adriático onde, entre 1949 e 1989, funcionou uma prisão secreta, um gulag, para onde Tito, presidente da Jugoslávia de 1951 a 1980, o ano da sua morte, enviava os suspeitos de apoio ao regime soviético, com especial ênfase no período estalinista. Goli Otok era considerado um campo de reeducação e não de extermínio, um sistema punitivo em que os castigos eram infligidos pelos próprios prisioneiros que passavam por vários estádios nesse processo “reeducativo” rumo à glorificação do regime de Tito.