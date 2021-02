Linhas (da frente) invisíveis

Vivemos dias em que a importância da ciência na nossa vida coletiva é ainda mais evidente do que habitualmente. O combate à pandemia mobiliza diferentes campos científicos: epidemiologistas, virologistas, matemáticos, economistas. Múltiplos especialistas de diferentes áreas são chamados para esta luta e estão diariamente presentes no espaço público e mediático.

Mas há algo invisível que nos deve convocar: a quase ausência de mulheres entre peritos, mesmo quando sabemos que nas áreas da saúde são maioritárias. Tal é ainda mais desconcertante considerando que as mulheres estão em maioria entre os que combatem a pandemia na linha da frente. Estão na linha da frente, mas não estão tão presentes nas lideranças e entre os cientistas, em particular nas áreas tecnológicas.

Nas últimas décadas Portugal conseguiu um progresso formidável nas qualificações, e esse progresso é ainda mais impressionante nas mulheres. As mulheres são hoje mais de 60% dos licenciados, mas os estereótipos continuam a condicionar as escolhas das áreas de ensino e das profissões. Cerca de 40% das mulheres diplomadas em Portugal são-no nas áreas da educação, saúde e ação social; e em quase 20 anos, os diplomados em TIC mais do que duplicaram, enquanto a representação feminina caiu de 26% para 21%.

Ao longo do tempo, este tipo de diferença foi sendo desvalorizada, explicada por uma questão de “gosto” ou de “jeito”: as raparigas gostam de letras, os rapazes de ciência. Mas sabemos como se constroem estes preconceitos, sabemos as linhas invisíveis que delineiam estes percursos. As perceções de autoeficácia e as atitudes são fortemente influenciadas pelas famílias, pelos sistemas educativos e escolas, do pré-escolar ao ensino superior, mas também pela existência de figuras de referência e pelas representações de mulheres nos media. A desconstrução dos preconceitos é, por isso mesmo, uma tarefa de toda a sociedade. Um desafio que diz respeito a todos.

O Governo tem estado presente neste desafio. Foi lançado o “Engenheiras por um dia” que envolve alunos, empresas e profissionais em iniciativas orientadas para a desconstrução dos estereótipos. No âmbito do Contrato de Legislatura, as instituições do Ensino Superior assumiram o compromisso de combater a segregação profissional entre homens e mulheres. A magnitude do desafio impõe-nos que estes programas cheguem ao maior número de pessoas, pelo que a transição digital e os programas de melhoria das qualificações terão inscritas metas concretas para corrigir esta desigualdade.

As linhas da frente devem ser vistas, as linhas que criam as diferenças têm de ser reveladas. Assim, e só assim, podemos construir uma sociedade em que rapazes e raparigas sejam verdadeiramente livres de prosseguir os seus projetos de vida

São três as razões pelas quais é necessário eliminar estas diferenças. Em primeiro lugar, devemos a todas as mulheres e raparigas o esforço de construir um mundo em que escolhem o que querem ser. Em segundo lugar, porque sabemos que, ao atravessar uma profunda transição digital, as desigualdades de acesso a profissões estratégicas da economia do futuro se vão traduzir em novas desigualdades salariais e de acesso aos lugares de decisão. Finalmente, porque as transições climática e digital não podem deixar de fora as mulheres, não apenas porque não seriam justas, mas porque estas transições não contribuirão para a recuperação económica se não contarem com metade da população: as mulheres.

Este é o nosso compromisso: dar visibilidade às linhas invisíveis. Só podemos mudar o que conseguimos ver. As linhas da frente devem ser vistas, as linhas que criam as diferenças têm de ser reveladas. Assim, e só assim, podemos construir uma sociedade em que rapazes e raparigas sejam verdadeiramente livres de prosseguir os seus projetos de vida.

