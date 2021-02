Covid-19: CDC diz que pessoas vacinadas (com as duas doses) não precisam de cumprir quarentena após exposição de risco

Novas recomendações do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos indicam que as pessoas que já estão totalmente vacinadas contra a covid-19 não precisam de cumprir 14 dias de quarentena após terem estado em contacto com um caso suspeito ou confirmado de infecção.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos revelou esta quarta-feira que as pessoas completamente vacinadas contra a covid-19 (ou seja, que tenham já tomado as duas doses da vacina) não precisam de cumprir 14 dias de quarentena após uma exposição ou contacto de risco com alguém infectado, desde que permaneçam assintomáticas.

Num comunicado publicado no site, o CDC destaca que “embora o risco de transmissão do SARS-CoV-2 de pessoas vacinadas para outras ainda seja incerto, a vacinação demonstrou prevenir quadros sintomáticos de covid-19” e que os especialistas acreditam que as pessoas que se encontram na fase sintomática e pré-sintomática “têm um papel maior na transmissão” do que as pessoas que permanecem sem sintomas, justificando assim a recomendação.

“Além disso, os benefícios individuais e sociais de evitar uma quarentena desnecessária podem superar o risco potencial (mas ainda desconhecido) da transmissão (entre indivíduos vacinados) e facilitar a alocação de recursos de saúde pública” para casos que implicam um maior risco de transmissão do SARS-CoV-2, acrescenta, destacando que “esta recomendação de dispensar as pessoas com imunidade gerada por vacinas da quarentena está em linha com as recomendações para as pessoas com imunidade natural”.

Apenas se ainda não tiverem passado três meses desde a toma da última dose

Porém, o CDC elencou uma série de critérios, destacando que as pessoas apenas devem optar por não cumprir a quarentena se já tiverem sido totalmente vacinadas (ou seja, tiverem tomado as duas doses exigidas). Além disso, apenas poderão fazê-lo se já tiverem passado cerca de duas semanas (o período que demora a desenvolver a imunidade) após a toma da última dose da respectiva vacina contra a covid-19. Por outro lado, não o devem fazer se já tiverem passado mais de três meses após a toma da última dose ou se apresentarem sintomas da doença após o contacto de risco.

As pessoas vacinadas devem ainda continuar a utilizar máscara, lavar frequentemente as mãos, manter o distanciamento social e evitar espaços com pouca ventilação e multidões. Isto porque há ainda “informação limitada” sobre se as vacinas podem ajudar a impedir a transmissão do novo coronavírus (embora se saiba que previnem o desenvolvimento da doença) e durante quanto tempo dura a imunidade que elas conferem. Além disso, refere o CDC, não se sabe ainda ao certo se as vacinas são eficazes contra as novas variantes do SARS-CoV-2 que têm surgido, pelo que as recomendações serão actualizadas quando houver mais informação disponível.

Por outro lado, o CDC recomenda que os pacientes e residentes em lares e instituições de saúde vacinados que tenham sido expostos ao novo coronavírus devem cumprir na mesma um período de quarentena, uma vez que há menos dados sobre a eficácia da vacina contra a covid-19 nesta população e há “um maior risco de doença grave e morte”.

As vacinas que foram já aprovadas pelas autoridades norte-americanas foram as vacinas desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna, que recorrem a duas doses administradas com diferentes períodos de intervalo. Já a vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson implica apenas a administração de uma única dose, mas ainda não foi aprovada — a empresa solicitou, na semana passada, autorização às autoridades sanitárias dos Estados Unidos para o uso da sua vacina. Neste sentido, o CDC destaca que as actuais recomendações se aplicam apenas às vacinas da Pfizer e da Moderna, uma vez que não foram ainda avaliadas sistematicamente as vacinas aprovadas noutros países.

Nesta quinta-feira, o epidemiologista norte-americano Anthony Fauci assegurou, numa entrevista ao programa televisivo Today, da cadeia NBC, que, em Abril, todos os cidadãos dos Estados Unidos poderão receber a vacina contra a covid-19 graças à aceleração da produção e às melhorias na distribuição. Ainda assim, Fauci sublinhou que a imunidade de grupo só poderá alcançar-se “no fim do Verão”.