Covid-19: mais 161 mortes (o valor mais baixo desde 17 de Janeiro) e 4387 casos de infecção

Em dois dias, registaram-se menos 515 internamentos. Depois de terem sido reportados mais de 16 mil casos diários no final de Janeiro, o número de infecções tem vindo a baixar, mas voltou a aumentar agora em relação aos últimos três dias. Portugal está em confinamento desde 15 de Janeiro.

Portugal registou mais 161 mortes por covid-19 e 4387 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela doença covid-19. Este é o número de mortes diárias mais baixo desde 17 de Janeiro, quando foram registados 152 óbitos. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), mas dizem respeito à totalidade do dia de terça-feira.

Em dois dias registaram-se menos 515 internamentos: nesta quarta-feira, a DGS dá conta de que há menos 241 pessoas internadas em enfermaria (num total de 5829 hospitalizações); na terça-feira, eram menos 274 pessoas internadas. Há ainda menos nove pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos do que no dia anterior (são agora 853).

Há mais de 123 mil casos activos de infecção em Portugal e, no último dia, houve 8781 pessoas que recuperaram da infecção causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19).

Na reunião de terça-feira que junta especialistas de saúde e políticos na sede do Infarmed, foi referido que Portugal pode já ter ultrapassado o pico de casos e de mortes desta vaga, mas os números continuam a ser muito elevados – o que pode fazer com que o confinamento ainda esteja para durar. Como noticia o PÚBLICO, o Governo estuda a hipótese de prolongar o confinamento até à Páscoa, no início de Abril.

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, Henrique Gouveia e Melo, disse que este ano ainda não será possível ter um “Verão normal” e que tem havido escassez de vacinas, o que atrasará a vacinação das pessoas integradas nos grupos prioritários de vacinação. Por agora, estão a ser vacinadas cerca de 22 mil pessoas por dia em Portugal.

Na terça-feira foram reportadas mais 203 mortes por covid-19 e 2583 casos de infecção; os internamentos tinham baixado tanto em enfermaria como em unidades de cuidados intensivos.