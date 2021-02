Abandono escolar precoce atingiu mínimo histórico no ano passado

Taxa apurada pelo Instituto Nacional de Estatísticas foi de 8,9%, abaixo da meta europeia com que Portugal se tinha comprometido (10%). Indicador mede a percentagem de jovens com mais de 18 anos que chegam ao mercado de trabalho sem o ensino secundário completo e que não estão a frequentar um programa de formação.

A taxa de abandono escolar precoce, no ano passado, foi de 8,9%, o que significa um mínimo histórico. Numa década, o fenómeno recuou 14 pontos percentuais, avança Instituto Nacional de Estatística (INE) no relatório do emprego relativo ao quarto trimestre do ano passado. Isto significa que Portugal ultrapassou a meta europeia com que se tinha comprometido, que era baixar este indicador para 10%.

Segundo o INE, Portugal registou, em 2020, uma taxa de abandono escolar de 8,9%, que foi ainda mais baixa no Continente (8,4%). “Os resultados mostram uma evolução constante, firme e extraordinariamente notável do país”, valoriza o Ministério da Educação, numa nota enviada à imprensa nesta quarta-feira.

Portugal cumpre assim a meta do programa Europa 2020, ficando abaixo dos 10% de abandono. No ano passado, Portugal já se tinha aproximado do compromisso europeu – tinha registado uma taxa de abandono escolar precoce de 10,6%, menos 1,2 pontos percentuais do que no ano anterior. Este indicador tem sofrido uma estagnação a nível europeu e Portugal terá pela primeira vez um valor de abandono escolar precoce mais baixo do que a média da União Europeia.

O abandono é, de resto, o único dos indicadores europeus de emprego e qualificação que Portugal cumpriu no ano passado, segundo o INE. A taxa de emprego dos 20 aos 64 anos foi de 74,7%, abaixo da meta de 75%. Já a taxa de escolaridade do ensino superior ficou nos 39,6%, a 0,4 pontos percentuais do compromisso europeu.

O abandono escolar precoce é um indicador estatístico do Eurostat, que é usado por todos os países europeus para medir a percentagem de jovens com mais de 18 anos que chegam ao mercado de trabalho sem o ensino secundário completo e que não estão a frequentar um programa de formação.

O indicador tem vindo a ter uma evolução favorável. Em 2011, a taxa era de 23%. “Há duas décadas, quando começou a ser apurado este indicador, segundo uma metodologia comum à escala europeia, Portugal registava valores próximos dos 50% de abandono escolar precoce e que ultrapassavam em cerca de 30% o valor da média europeia”, recorda também o Ministério da Educação

A tutela considera estes resultados “ainda mais marcantes”, tendo em conta que coincidiram com um período de “aumento muito considerável do emprego jovem nos últimos anos”.