PCP defendeu reabertura das escolas e actividades culturais e desportivas

O líder do PCP voltou a deixar críticas à estratégia do Governo com a renovação do estado de emergência, acusando o executivo de estar mais preocupado com as medidas de restrição do que com os problemas económicos e sociais que delas resultam.

Para o PCP, a renovação do estado do estado de emergência e das medidas de confinamento são “a excepção” e não podem continuar a ser a solução, criando “a ilusão” de que está a resolver o problema. Em declarações a partir da Assembleia da República, Jerónimo de Sousa falou do seu encontro virtual com o Presidente da República, sublinhando a sua preocupação com o “agravamento económico e social” da pandemia covid-19 e apelando à reabertura das escolas e das actividades culturais e desportivas. “Há muito estado de emergência centrado nas medidas restritivas e pouca atenção aos problemas económicos e sociais que estão a ter consequências dramáticas”, não só por quem está contaminado com o vírus, mas também para doentes com outro tipo de patologias, como é o caso da saúde mental, apontou o líder do PCP.

​Em alternativa, insistiu, a resposta deverá passar pelo “reforço do Serviço Nacional de Saúde” e pelo “reforço da protecção social e respeito pelas normas em vigor” e que são recomendadas pela Direcção-Geral da Saúde. “Não estamos a dizer para se acabar com o estado de emergência e pronto. Mas este estado de emergência, com os objectivos e conteúdos que comporta, não será solução para o problema dramático que estamos a viver”, disse.

Jerónimo de Sousa pediu a Marcelo Rebelo de Sousa o reforço da rede de saúde pública “tendo em conta os problemas estruturais”. O PCP defende que, no caso do Serviço Nacional de Saúde, esse reforço deve passar pelo “reconhecimento aos profissionais de saúde que têm feito um esforço titânico para dar resposta a problemas muito grandes”. Além disso, o líder do PCP sugeriu que se avance, rapidamente, para o “alargamento exponencial” do rastreio e da testagem da população.

O PCP está também preocupado com a situação económica e social das micro, pequenas e médias empresas “onde tardam os apoios”. Jerónimo de Sousa sublinhou que o atraso nas respostas poderá ser fatal para muitos negócios. “Pode ser tarde de mais para milhares e milhares de pequenos e médios empresários que não sabem o que fazer à vida”, declarou.

Para a bancada parlamentar do PCP, que tem votado contra o estado de emergência, a continuidade deste regime excepcional prolonga apenas “vias restritivas” e não considera “a realidade que estamos a viver”. “Não é uma solução duradoura para enfrentar o problema”, defendeu. Por isso, o líder comunista acredita que o prolongamento do estado de emergência desvia a resposta do que “é fundamental” e pede, em alternativa, uma resposta “mais global”.

“Mais de um milhão de famílias, particularmente de jovens casais, vivem um drama, com ou sem teletrabalho: o acompanhamento dos filhos” em casa, continuando a trabalhar, apontou.

O Presidente da República recebe ainda o Bloco de Esquerda, PSD e PS, depois de na terça-feira ter recebido o Chega, PEV, PAN e CDS.