Cristas mostra-se indisponível para ser candidata em Lisboa e critica líder do CDS

A ex-líder do CDS, Assunção Cristas, declara não estar disponível para uma nova candidatura à Câmara Municipal de Lisboa por considerar que não “estão reunidas as condições de confiança necessárias para ponderar” essa hipótese, apesar de ter o “apoio” das estruturas locais. A posição foi anunciada nas redes sociais e inclui críticas à forma como Francisco Rodrigues dos Santos tem trabalhado o processo autárquico em Lisboa.

Na declaração, Assunção Cristas aponta “três razões essenciais” que pesaram na sua decisão. “A discordância da estratégia do CDS na negociação de uma coligação alargada com o PSD; o discurso contraditório da direcção do CDS, que me considera simultaneamente responsável pela degradação do partido no último ano e uma boa candidata a Lisboa, somado ao parco interesse em falar comigo, num tempo e numa forma que fica aquém do que a cortesia institucional estima como apropriado”, escreve, acrescentando que também influenciaram na reflexão os “desafios profissionais” que tem pela frente.

A vereadora em Lisboa, eleita em 2017 com um dos melhores resultados de sempre do CDS na capital, informa que, perante a insistência dos jornalistas em saber da sua disponibilidade, optou por manter “a ambiguidade, de forma a em nada comprometer qualquer decisão e a manter um espaço vital para a negociação e a afirmação do CDS”.

Assunção Cristas defende que seria vantajosa uma “grande coligação” que junte PSD, CDS, “os partidos do espaço político da direita democrática que o desejem” e que “tenha uma forte presença de independentes”.

A ex-líder dos centristas considera que, tendo em conta o relacionamento histórico entre PSD e CDS, deve ser o seu partido a indicar o cabeça de lista nessa coligação e a construir um programa em torno dessa candidatura, coisa que na sua perspectiva parece não estar a acontecer. “Entendo que é dever do presidente do CDS trabalhar no sentido de construir essa coligação a par de um método para em conjunto ser desenhado um programa sólido e ambicioso. Até agora, isso não transpareceu. Penso, contudo, que vai a tempo de encontrar um bom nome, da área do CDS, para encabeçar uma coligação ganhadora”, escreveu.

Assegurando que terminará o mandato autárquico, Assunção Cristas adianta que será tempo de se “focar plenamente” na sua actividade profissional. Quanto ao seu futuro político, deixa uma frase enigmática: “Se muito há para fazer em Lisboa, também há mais marés que marinheiros”.

É a primeira vez que Assunção Cristas faz críticas em público à actual direcção desde que deixou a liderança do partido há pouco mais de um ano.