Cristas critica líder do CDS e incomoda direcção

Dias depois de os críticos da direcção apontarem as autárquicas como o caminho pacífico do CDS, a ex-líder do partido veio contestar abertamente a ideia de entregar ao PSD o cabeça de lista de uma coligação entre os dois partidos em Lisboa. Assunção Cristas retira-se, por isso, da corrida à câmara, deixando transparecer incómodo pela forma como foi quase ignorada por Francisco Rodrigues dos Santos. Em reacção, a direcção do CDS evidenciou mal-estar sobre a posição da ex-líder assumida nas “redes sociais”. É mais um episódio de turbulência interna do partido.