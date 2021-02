Podcast Repórter 360: Quando vamos voltar?

Todos os sectores de actividade foram afectados pela covid-19, e o desporto não foi excepção. Nesta Repórter 360º, procurámos saber como os clubes e especialmente as “pequenas” modalidades estavam a sobreviver a esta paragem obrigatória.

Nesta reportagem, produzida pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Gonçalo Assunção e Hugo Costa procuram ouvir quem está a vivenciar sentimentos mistos. Como terá o desporto, que vive do público e do calor que os atletas recebem dos adeptos, adaptado a casa sem poder praticar desporto? Como serão alteradas as competições?

O Zoom tem funcionado como plataforma de comunicação tanto para treinos como para não se perder o contacto com quem partilha as paixões. Para darmos voz à paragem falámos com: a Maria Francisca Guedes, atleta de trampolins; a Marta Rodriguez, patinadora; o João Espada, jogador de futebol; o João Santos e a Maria Inês, coordenadores de basquetebol. Dos pavilhões cheios ao sossego de cada lar.

Sonoplastia - Músicas utilizadas pela respectiva ordem: Lobo Loco - Valley of no Return; Cullah - Lonely Spider; Lobo Loco - Highway Hichhicker; John Bartmann - African Bliss.

O programa Repórter 360 faz parte da rede de podcasts associados do PÚBLICO, entre os quais estão Histórias de Portugal, 45 Graus e O Fred e a Inês falam de coisas.

Subscreve o Repórter 360 no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcast.

Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.​