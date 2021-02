ONU Mulheres procura “visões de igualdade de género” em cartoons: o melhor ganha 1200 euros

A entidade das Nações Unidas aliou-se à Cartooning for Peace para encontrar os melhores cartoons e comics sobre os direitos das mulheres na sociedade. As inscrições estão abertas até 14 de Março.

A ONU Mulheres, em parceria com a Cartooning for Peace e o apoio da França, Bélgica, México e Comissão Europeia, está a organizar um concurso de comics e cartoons, em que a igualdade de género é a grande protagonista.

Para participar, é preciso apenas ter entre 18 a 28 anos, vocação para o desenho e acreditar que não é o género que deve definir o valor de uma pessoa. As inscrições já estão abertas e a candidatura deve incluir um cartoon ou uma série deles – no máximo, seis vinhetas numa página A4 –, sem palavras, e com uma resolução maior ou igual a 150dpi. Os trabalhos podem ser submetidos através deste formulário até ao dia 14 de Março.

O trabalho deve ser inspirado numa 12 áreas de especial preocupação da Plataforma de Acção de Pequim, que vão desde a relação entre as mulheres e os cargos de poder e decisão, até à violência feminina – na candidatura, deve-se referir qual foi a área de inspiração. Como prémio, os três primeiros lugares vão receber um valor monetário que oscila entre os 500 e 1200 euros. Para além disso, os desenhos dos finalistas e semifinalistas vão ser expostos no site da Cartooning For Peace, bem como no Generation Equality Forum, que começa no final de Março de 2021, na Cidade do México, e acaba em Paris, no princípio de Junho do mesmo ano.

Foto ONU Mulheres/Cartooning for Peace

O júri da competição é composto por cartoonistas profissionais, como Adène, Boligán e Alaa Satir, bem como representantes das organizações envolvidas, como é o caso do primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, a directora executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, e a embaixadora de França na Bélgica, Hélene Farnaud-Defromont, entre outros.

De forma a celebrar os 25 anos da Plataforma de Acção de Pequim – que estabeleceu como objectivo a “remoção das barreiras sistémicas que têm impedido as mulheres de terem uma participação igualitária em todas as áreas da vida” –, a ONU Mulheres decidiu lançar uma campanha multigeracional, diz a organização, em comunicado.

A Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future exige, entre várias causas, o fim do assédio sexual e violência praticada sobre mulheres, igualdade de pagamento e a participação igualitária das mesmas nos lugares de poder e decisão. Para ajudar a alcançar estes objectivos, aparece o Generation Equality Forum, que vai reunir governantes, corporações e activistas de todas as gerações, de forma a definir um programa de investimentos e metas “ambicioso para a igualdade de género”.

A participação está aberta a todos os cidadãos e os vencedores serão anunciados em Maio de 2021. Mais informações sobre o concurso, bem como consulta do seu regulamento, podem ser obtidas aqui.

Texto editado por Amanda Ribeiro