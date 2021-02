Feira de emprego da Iscte Business School reúne mais de 60 empresas para contratar estudantes

A 18.ª edição do Career Forum da Iscte Business School realiza-se esta quarta e quinta-feira, 10 e 11 de Fevereiro, e irá reunir mais de 60 empresas, do retalho às finanças. O objectivo é garantir aos alunos da escola de gestão uma solução de recrutamento adaptada ao contexto da pandemia.

Este ano, pela primeira vez, a iniciativa decorre online devido ao actual contexto pandémico. O objectivo passa por facilitar a entrada dos estudantes do Iscte no mercado de trabalho, face à tendência de aumento do desemprego no último ano.

“As sérias implicações que a pandemia trouxe à economia mundial estão a provocar um retrocesso nas oportunidades de emprego disponíveis para os finalistas do ensino superior”, aponta Maria João Cortinhal, directora da Iscte Business School, em comunicado, ressalvando ainda que mais de 40% dos estudantes que participaram em edições anteriores foram contratados pelas empresas presentes. Os interessados devem registar-se aqui.

A feira arranca esta quarta-feira, 10 de Fevereiro, às 9h, com uma breve sessão de boas-vindas. Ao longo do dia, para além de pequenas apresentações de recrutamento, terão lugar uma mesa redonda sobre os objectivos de desenvolvimento sustentável das empresas, moderada pela professora e economista Catarina Roseta Palma e, ainda, uma conferência sobre o futuro das carreiras na era pós-covid-19, moderada pelo comentador da SIC Notícias, Pedro Marques Lopes.

Na quinta-feira, dia 11 de Fevereiro, a feira começa às 10h. À tarde, irá decorrer uma mesa redonda cujos temas serão “a importância da capacidade empreendedora dos candidatos em processos de recrutamento” e “a selecção de recém-diplomados”, moderada por Renato Pereira, especialista em Empreendedorismo e Inovação.

O primeiro dia da feira de emprego será dedicado às áreas de finanças, contabilidade, consultoria e recursos humanos. O segundo terá como principal foco o marketing, retalho e serviços. As mesas redondas podem acompanhadas através das redes sociais da Uniarea e do canal de YouTube da Iscte Business School.

