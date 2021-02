Cooperativa cultural de Espinho quer ler excertos de 100 livros numa só noite

No Dia Mundial do Livro, a Cooperativa Nascente vai organizar uma leitura de excertos de 100 obras literárias por 100 participantes. O local e o horário ainda estão dependentes da situação epidemiológica da altura. Inscrições devem ser feitas até à proxima segunda-feira.

A Cooperativa Nascente está a preparar para o Dia Mundial do Livro um evento presencial e online que irá envolver a leitura de excertos de 100 obras literárias por 100 participantes, revelou esta quarta-feira essa entidade cultural de Espinho.

A partir do distrito de Aveiro, a cooperativa que todos os anos vem organizando o Cinanima — Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho quer, assim, concentrar no dia 23 de Abril, em horário e local ainda a definir consoante a situação epidemiológica da altura, uma leitura colectiva registada em vídeo por bibliófilos de qualquer localização no país ou no mundo.

Os livros seleccionados para essa leitura parcial serão escolhidos pelos próprios participantes e, segundo explica fonte da Nascente, os respectivos excertos serão compilados num filme próprio, a editar pela cooperativa para lançamento no dia do evento e posterior difusão alargada.

“A participação [do público] passa pela gravação de um vídeo com as leituras dos livros, sendo posteriormente composta uma narrativa, com a edição do material recebido”, informa a cooperativa, realçando que os interessados terão que optar entre “romance ou poesia”.

As inscrições para o efeito decorrem até segunda-feira, através do site. Uma vez confirmada a inscrição, os participantes têm até ao dia 15 de Março para remeter à Nascente um vídeo com o excerto seleccionado, não podendo esse registo ultrapassar a extensão de três minutos. “Todos os concorrentes receberão um convite duplo para a apresentação pública agendada para o dia 23 de Abril e durante a qual será exibido o vídeo “100 livros para uma noite”, seguido de um debate com um escritor convidado”, adianta a cooperativa.

Prevê-se ainda a publicação integral dos vídeos de todos os participantes na página da Nascente gere na plataforma online de vídeos Youtube, assim como o sorteio entre os concorrentes de três assinaturas anuais da revista Ler.