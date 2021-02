Os melhores fotógrafos subaquáticos levam-nos às profundezas do oceano

Foram precisas muitas tentativas, mas num pôr do Sol as águas acalmaram e os tubarões alinharam-se numa composição que deixou Renee Capozolla feliz, de câmara na mão. “Tive sorte com as gaivotas, também”, escreve a fotógrafa californiana. É ela a melhor fotógrafa subaquática de 2021, segundo o concurso sediado no Reino Unido que celebra a vida debaixo das ondas do oceano, rios, lagos e até piscinas. “Estou radiante por a imagem vencedora ser uma imagem de tubarões. Os tubarões estão em perigo de extinção, pelo que espero que esta fotografia ajude a sensibilizar para a necessidade de protecção adicional de que os tubarões precisam em todo o mundo.”

A fotografia na Polinésia Francesa foi a escolhida entre 4500 candidaturas de 68 países. É a primeira mulher a vencer o prémio de fotografia britânico, entregue desde 1965.

Com uma menção honrosa, João Rodrigues, fotógrafo que trabalha com a National Geographic Portugal, é o único português na lista de distinções, distribuídas por 13 categorias que passam pela conservação marinha, comportamentos, naufrágios ou retratos. Aqui ficam alguns dos vencedores. Vai um mergulho?