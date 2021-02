Dia do Diplomata Russo

No quadro do diálogo franco entre os iguais, não aceitando tom doutrinador, os diplomatas conseguem encontrar o que une as posições dos seus Estados e tentam explorar o potencial de cooperação existente. É o caminho para o futuro.

A 10 de fevereiro é celebrado na Rússia o Dia do Diplomata – um feriado profissional cuja data está ligada à primeira menção em 1549 do Posolsky Prikaz (literalmente, ‘Departamento dos Embaixadores’) – o primeiro organismo estatal responsável pelos negócios estrangeiros do país.

Hoje, as tarefas estratégicas da diplomacia russa incluem o asseguramento da paz e estabilidade globais, promoção dos princípios de multilateralismo, do direito internacional e do papel central das Nações Unidas.

A diplomacia é o que permite atingir resultados substanciais e concretos com uma projeção para toda a humanidade. Um exemplo mais recente é o prolongamento, a 3 de fevereiro passado, sem quaisquer precondições e logo no início do mantado da administração de Joseph Biden, do Tratado de Redução de Armas Estratégicas entre a Federação da Rússia e os Estados Unidos da América (conhecido como o Novo START), o que veio a ser possível graças ao enorme esforço diplomático.

Na prática, os parceiros não só têm pontos de convergência, mas também pontos de divergência, naturalmente. No quadro do diálogo franco entre os iguais, não aceitando tom doutrinador, os diplomatas conseguem encontrar o que une as posições dos seus Estados e, focando nesses pontos de crescimento, tentam explorar o potencial de cooperação existente.

É o caminho para o futuro. Esse foi o caso da visita do Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, a Moscovo, no passado dia 5 de fevereiro. E é exatamente este tipo de trabalho que a Embaixada da Rússia em Lisboa exerce quanto ao relacionamento, construtivo e mutuamente vantajoso, com as autoridades portuguesas.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico