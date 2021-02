“Chico-espertismo”, “invejismo” e improviso

No caso da justiça, é preciso ver, tribunal a tribunal, em função do número de vacinas disponíveis e das tarefas específicas de cada elemento, quais são os imprescindíveis que têm de correr riscos acrescidos para assegurar a continuidade do serviço. Que eu saiba, nada disso foi feito de forma articulada e com base num critério uniforme e transparente.

Se há coisa que irrita no trânsito são os “chicos-espertos” que fogem da fila pela faixa do lado e se metem à frente no último momento, com a desculpa que fizeram pisca e não pisaram o traço contínuo. Pode não ser ilegal mas é imoral. Ocorre-me este exemplo porque as explicações esfarrapadas dos que furam a fila da vacina covid têm exactamente o mesmo sinal de imoralidade. A condenação social desse “chico-espertismo”, mais que justificada, pode, no entanto, descambar para o exagero do “invejismo”. Ficarmos todos à espreita a apontar o dedo acusador a quem toma a vacina antes do outro, transformando isso numa vergonha. Temos de ser razoáveis e saber separar o trigo do joio.

Em Portugal optou-se na primeira fase de vacinação por um critério de priorização misto. Atendeu-se, por um lado, ao risco de saúde individual: pessoas com mais de 50 anos com patologias muito graves e residentes em lares, por exemplo; e, por outro lado, à essencialidade da função: profissionais de saúde, das forças armadas e de segurança e dos serviços críticos. Concorrem aqui razões de interesse público de diversa ordem, cuja harmonização não é neutra e implica escolhas. Essas escolhas, embora informadas pela ciência, têm natureza política e pertencem ao Governo, que é no final quem delas presta contas aos cidadãos.

A opção de incluir profissionais de sectores críticos de actividade na primeira fase de vacinação está estabelecida por razões de interesse social e não de benefício individual. Um médico é vacinado primeiro que um velho porque os hospitais têm de se manter operacionais e não porque a sua vida é mais valiosa. Sendo assim, não tem sentido deixar a vacinação de quem trabalha em serviços essenciais dependente da vontade de cada um. Não se conceberia que o primeiro-ministro recusasse a vacina, precisamente porque o que está em causa é o funcionamento do governo e não a pessoa António Costa. Podemos, claro, discutir se determinado serviço deve ser considerado essencial e quem, dentro dele, deve ser vacinado em primeiro lugar. O que não podemos, acho eu, é negar que num período de grave crise de saúde, económica e social certos serviços críticos têm de ser acautelados.

Vejamos o caso da justiça. A lei determina que em estado de emergência os cidadãos mantêm, na sua plenitude, o direito de acesso aos tribunais, para defesa dos seus direitos, liberdades e garantias. Por isso, apesar da redução da actividade, devido ao confinamento, os tribunais estão em funcionamento e a realizar diariamente milhares de actos processuais e diligências, muitas delas presenciais. Não é, portanto, um privilégio injustificado incluir a justiça na fase de vacinação dos serviços essenciais. O problema é que a execução dessa decisão, feita de improviso, como está a ser, dá azo à demagogia fácil do “invejismo”.

Eu, que estou em teletrabalho em casa, não posso ser vacinado à frente do agente da PSP que faz segurança à porta do meu tribunal ou dos funcionários judiciais que lá estão no atendimento público, só porque sou juiz

Falar em titularidade de órgãos de soberania, que nos tribunais se refere exclusivamente aos juízes, foi um erro. A escolha das pessoas a vacinar não pode depender de critérios formais ou de títulos profissionais porque nesse plano todas as vidas valem o mesmo. O que importa é a função que desempenham e o risco a que estão expostas. Eu, que estou em teletrabalho em casa, não posso ser vacinado à frente do agente da PSP que faz segurança à porta do meu tribunal ou dos funcionários judiciais que lá estão no atendimento público, só porque sou juiz. É preciso ver, tribunal a tribunal, em função do número de vacinas disponíveis e das tarefas específicas de cada elemento, quais são os imprescindíveis que têm de correr riscos acrescidos para assegurar a continuidade do serviço.

Que eu saiba, nada disso foi feito de forma articulada e com base num critério uniforme e transparente. O Supremo Tribunal de Justiça deu preferência aos funcionários, o Tribunal de Contas deu preferência aos juízes, os conselhos superiores de magistrados indicaram cada um as suas prioridades de maneira diferente e dos funcionários judiciais nada se sabe. Chegou-se ao ponto de os conselhos indicarem como prioritários os seus próprios membros, muitos deles certamente em teletrabalho, à frente de juízes que estão em funções nos tribunais a administrar a justiça. Tudo mal-amanhado. Não se perdia nada em parar, voltar atrás e fazer melhor.