Direitos e deveres

Este tempo incerto, intrigante e instável que vivemos onde uns têm, forçosamente, de se esforçar para salvar vidas e outros ficar em confinamento é surreal. Atravessamos uma crise gravíssima e as principais preocupações são os desvios ao plano de vacinação contra o SARS-CoV-2. A censurabilidade das condutas dos infractores é inverossímel e nem tudo o que não é legal e irregular é crime. Os processos que irão ser instaurados aos infractores que praticaram esses “crimes” só vão entupir e avolumar ainda mais o sistema judicial e as resoluções só serão conhecidas, como sempre, tardiamente e muito para além do tempo que seria expectável.

Diamantino Reis, Portimão

Coordenador da task force

A nomeação, finalmente, de um militar para chefiar a task force que vacinará a população contra a covid-19, pecando por tardia, mostra que os militares dominam como ninguém as matérias relacionadas com o planeamento e a estratégia. Lamenta-se que a decisão governamental tenha sido tardia pois talvez se evitassem lapsos e aproveitamentos por parte dos chicos-espertos deste país. De certeza que uma nova aragem vai sentir-se para bem de todos nós. E ainda há vozes que dizem que os militares não são necessários.

Manuel Alves, Lisboa

A morte anunciada dos Médicos pela Verdade

No dia 7 de Fevereiro, o grupo Médicos pela Verdade anunciou o encerramento dos vários sites que mantinha nas redes sociais e a sua auto-extinção. Os motivos desta decisão, de acordo com as declarações do coordenador do grupo, Alfredo Rodrigues, reproduzidas em notícia do Observador, prendem-se com as perseguições a que têm sido sujeitos desde o seu aparecimento formal em Agosto de 2020.

Estes movimentos inorgânicos dos Médicos pela Verdade, negacionistas da covid-19 e de actividade pautada por uma agenda política de extrema-direita, nasceram na Alemanha (Ärzte für Aufklärung) seguindo-se Espanha e Portugal. Os seus dirigentes têm sido alvo de processos disciplinares das Ordens dos Médicos dos respectivos países devido aos apelos de desobediência, desrespeito e incumprimento das regras sanitárias de combate à pandemia, a par de uma campanha de desinformação científica nas redes sociais. Em Portugal, este grupo de médicos que se resumia a uma dezena, esteve envolvido em escândalos amplamente divulgados pela comunicação social, nomeadamente, a emissão de certificados médicos para isenção do uso de máscaras, e a divulgação de um procedimento de auto-medicação para falsear os resultados dos testes PCR. O completo descrédito a que estes médicos foram votados pela opinião pública, pelos seus pares e entidades empregadoras, a par da continuada “censura” do Facebook ao seu mural, tornaram esta decisão inevitável.

Pedro Abreu, Lisboa

Oxalá a tentação não vença a razão

​Os dados dos novos contágios diários por covid-19 mostram claramente que o confinamento actual foi bem decidido embora, infelizmente, as escolas tenham fechado uma semana mais tarde do que devia ter acontecido. Espero sinceramente que agora a tentação de abrir tudo antes de tempo não estrague tudo outra vez. António Costa tem de dar atenção às previsões matemáticas e às indicações de quem sabe e não se pode precipitar sob pena de atirar Portugal, daqui a algumas meses, para uma quarta onda. Mais vale esperar um pouco mais e resolver o problema de uma forma sólida. Oxalá a tentação não vença a razão.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Modas ridículas

Se o ridículo matasse, dificilmente sobreviveriam alguns ministros do Governo. Refiro-me à moda de se usarem expressões inglesas. Por quê task force, take away”e quejandos? Não poderia o Governo de Portugal dizer “grupo de missão” e “comida para fora”, por exemplo?

José Sousa Dias, Ourém

Praça do Império

A justificação de José Sá Fernandes em “Praça do Império: combater a demagogia, desfazer equívocos” lembrou-me alguns episódios da nossa História nos quais os portugueses se revelaram exímios em fazer desaparecer os vestígios dos seus inimigos. Serve de exemplo a razia contra todos os símbolos da presença dos Habsburgos em terras lusas, de 1580 a 1640, mas também a destruição levada a cabo pelo Marquês de Pombal contra os títulos e bens do Duque de Aveiro e dos Távoras. O próprio marquês veio a ser vítima desta propensão para a destruição material do passado incómodo. Sabe-se que a estátua equestre de D. José I, mandada colocar no Terreiro do Paço em 1775 pelo próprio Pombal, apresentava a sua cabeça esculpida em medalhão virada para o Tejo. Por morte do rei, o marquês foi enviado compulsivamente para Pombal e os seus inimigos resolveram picar o medalhão, substituindo-o pela forma escultórica de um barco à vela portuguesa. Sabendo disso, lá de Pombal, o marquês proclamou: “Agora é que Portugal vai de vela!”.

Sílvia do Carmo, Arouca