Protestos voltam a crescer depois da violência da polícia na Birmânia

Um dia depois dos primeiros disparos com balas de borracha e munições reais contra os manifestantes que exigem o fim da “ditadura militar” na Birmânia, os protestos voltaram a reunir enormes multidões em marchas por todo o país, com 100 mil pessoas na rua da capital comercial, Rangum. De Naypyidaw, onde um hospital recebera na terça-feira feridos graves, chega a notícia de que os manifestantes foram atingidos com balas de metal – e não de borracha, como começou por ser divulgado.

Uma mulher deu entrada no hospital depois de ter sido atingida na cabeça: um médico citado pela organização Human Rights Watch diz que tem “um projéctil alojado na cabeça e mostra uma perda significativas de funções cerebrais”, descrevendo os ferimentos como consistentes com os de munições reais. Noutro relato, obtido pela ONG birmanesa Fortify Rights, um médico diz que a manifestante está em morte cerebral. Médicos ouvidos pela BBC Birmanesa contam que outro manifestante chegou com ferimentos idênticos no peito.

A polícia começou por usar canhões de água contra os manifestantes que se juntaram na terça-feira em Naypyidaw. Estes não dispersaram e ter-se-ão seguido tiros de aviso, antes de serem disparadas balas de borracha contra a multidão. Mas por entre estes disparos também afinal disparadas munições verdadeiras.

Também houve manifestantes feridos em Mandalay, a segunda maior cidade do país, onde a polícia deteve umas 200 pessoas na terça-feira, e noutras cidades.

Um pouco por todo o país, a atitude das forças de segurança face às manifestações contra o golpe militar que no dia 1 de Fevereiro derrubou o Governo civil de Aung San Suu Syi endureceu na terça-feira, levando as Nações Unidas e os Estados Unidos a condenarem o uso da força.

O Departamento de Estado fez saber que vai rever a assistência à Birmânia para garantir que os responsáveis pelo golpe enfrentam “consequências significativas” e a ONU pediu às forças de segurança para respeitarem o direito dos birmaneses ao protesto pacífico. “O uso de força desproporcionada contra manifestantes é inaceitável”, afirmou Ola Almgren, representante da ONU no país.

A resposta dos birmaneses foi sair à rua em ainda maior número, com os protestos desta quarta-feira perto das multidões gigantescas de segunda-feira, uma semana depois do golpe.

“Não podemos ficar quietos”, diz à Reuters Esther Ze Naw, que a agência descreve como umas das jovens líderes da contestação. “Se houver derramamento de sangue durante os nossos protestos pacíficos, haverá ainda mais se os deixarmos assumir o controlo do país.”

Ao mesmo tempo, continuam a ver-se grandes números de funcionários públicos que saem à rua para se juntar à campanha de desobediência civil que desde sexta-feira conta com professores, médicos, advogados, bombeiros ou enfermeiras.

Em Loikaw, a capital do estado de Kayah, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uns 40 polícias que se juntam aos protestos exibindo uma faixa onde se lê: “Membros da força policial da Birmânia estão com os civis”. Outros agentes seguram um poster onde está escrito “Não precisamos de ditadura militar”. De Mawlamyine, a quarta cidade do país chegam imagens de um agente sozinho a caminhar para junto dos manifestantes.

“Princesas da Disney”

Apesar da violência, muitos dos que saem à rua usam o humor e a ironia nos cartazes que levam consigo. Numa praça no centro de Rangum, onde estão proibidos os ajuntamentos de mais de cinco pessoas, centenas de jovens acamparam na relva em grupos de quatro e cinco enquanto cantam “Somos jovens, todos temos futuro”, descreve a revista local Frontier Myanmar.

“O nosso casamento não pode esperar, a democracia também não”, lê-se num cartaz transformado por um jovem casal, ela de vestido de casamento, ele de fato, numa fotografia em Rangum que circula no Twitter. Na mesma cidade, umas 100 manifestantes, quase todas estudantes universitárias ou recém-licenciadas, decidiram sair à rua vestidas como “princesas da Disney”. “Queremos mostrar que as raparigas também participam contra o golpe. Pensámos que estes vestidos eras a forma mais óbvia de o fazer”, afirmou uma das manifestantes ao jornalista da Frontier Myanmar.

Desafiando a lei marcial e a proibição de ajuntamentos anunciadas em vigor desde segunda-feira à noite em diferentes cidades e bairros, os manifestantes têm cumprido o recolher obrigatório, imposto entre as 20h e as 4h, optando por bater tachos às janelas.

Até agora, não há relatos de violência neste quinto dia de protestos mas os soldados ocuparam uma clínica que estava a tratar feridos em Naypyitaw. Ainda na terça-feira à noite a polícia forçou a entrada na sede da Liga Nacional para a Democracia (NLD), o partido de Suu Syi, em Rangum.

A NLD preparava-se para iniciar o seu segundo mandato no dia do golpe, depois de ter vencido as eleições de Novembro com maioria absoluta – Min Aung Hlaing, até agora chefe do Estado-Maior General, diz ter agido precisamente por causa de fraude generalizada na ida às urnas, mas não provas que apoiem as acusações.

Para além de exigirem o fim do golpe e a libertação de Suu Kyi – detida desde dia 1, tal como uns 150 dirigentes e deputados da NLD –, os manifestantes pedem a abolição da Constituição de 2008, que dá que garantiu que os generais mantinham um poder considerável (incluindo um quarto dos lugares no Parlamento e o controlo de três ministérios) enquanto abria a porta a um governo civil. Face aos bons resultados de Novembro, o partido planeava precisamente tentar rever a Constituição em vigor.

Nas ruas também se pede um sistema federal, num partido muito diverso do ponto de vista étnico – o massacre e a perseguição de centenas de milhares de muçulmanos rohingya, orquestrado pelos militares face à indiferença de Suu Kyi, manchou a reputação internacional da Prémio Nobel da Paz de 1991 nos últimos anos. Dentro da Birmânia, contudo, a ex-activista dos direitos humanos continua a ter uma popularidade esmagadora, e os protestos depressa chegaram às regiões onde se concentram as minorias que se dizem marginalizadas pela sua governação.