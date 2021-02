Explosivos desaparecem da maior base dos Marines nos EUA

As investigações estão em curso e não é conhecida nem a quantidade nem o tipo de material que desapareceu.

Uma quantidade desconhecida de material explosivo desapareceu da maior base dos Marines norte-americanos, no estado da Califórnia.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o caso está a ser investigado desde a semana passada pelo Serviço de Investigação Criminal da Marinha norte-americana e não foram divulgados mais pormenores.

A base dos Marines está localizada no deserto do Mojave, no Sul da Califórnia, nas proximidades da cidade de Twentynine Palms.

Foi inaugurada em 1952 e é a maior instalação dos Marines norte-americanos – a força especial da Marinha dos EUA, equivalente aos Fuzileiros portugueses.

Desde o dia 15 de Janeiro, a base de Twentynine Palms tem sido o palco de exercícios de fuzileiros e marinheiros de diferentes unidades, num programa que vai terminar a 18 de Fevereiro.

Jeff Houston, um dos responsáveis pelas investigações, recusou-se a avançar pormenores sobre a quantidade e o tipo de material explosivo que desapareceu. E também não é ainda conhecida a data do desaparecimento.

A CNN avança que o corpo de investigação da Marinha alertou as autoridades policiais da região, no condado de San Bernardino, e que os militares não requisitaram auxílio externo.