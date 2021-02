Moradores ficaram à margem do projecto que vai mudar o espaço público do Ingote

Entre os moradores, é indiscutível que o espaço público dos bairros camarários do Ingote e da Rosa precisam de uma melhoria. Mas o processo teria ficado a ganhar se a comunidade tivesse sido envolvida no projecto que vai mudar algumas das áreas de utilização comum do Planalto do Ingote, entendem.

Na semana passada, a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) consignou a empreitada de um milhão de euros para qualificar várias áreas dos bairros do Ingote, da Rosa e ex-IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado). “Para já, é um bom avanço para tentar mudar o estigma” que há sobre esta zona da cidade, diz ao PÚBLICO o presidente da Associação de Moradores do Bairro da Rosa (AMBR), Fernando Monteiro, sobre o anúncio da autarquia. Responde, no entanto, que os moradores não foram consultados sobre o desenho do projecto que está a ser implementado. O mesmo aconteceu com a colectividade vizinha. “Nunca fomos ouvidos”, menciona o presidente da Associação de Moradores do Bairro do Ingote (AMBI), Artur Lopes, sobre o mesmo processo.

A intervenção da autarquia incide em três zonas e tem como objectivo “melhorar a qualidade de vida da comunidade instalada nestes bairros municipais”, referia a CMC, no comunicado em que dava conta do começo das obras. Serão plantadas mais árvores, criados novos percursos pedonais, um parque de merendas e acessibilidades e haverá um aumento de área das hortas urbanas, numa empreitada que estava prevista no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Coimbra. A principal alteração será operada no eixo central dos bairros da Rosa, do Ingote de ex-IGAPHE – a rua Cidade de Cambridge – e em dois espaços periféricos, a poente dessa mesma rua e a Norte do Ingote.

Mas Artur Lopes, que vai ouvindo as queixas e reparos dos outros moradores, lembra que já existe um parque de merendas que se foi deteriorando e que devia era ser arranjado. Recebe de braços abertos o anúncio da plantação de mais árvores, mas defende que as que existem no bairro “não têm cuidados há dez anos” e que essa devia ser a prioridade. No entanto, acrescenta também: “se realmente o que eu vi no papel for para a frente, isto vai levar uma volta grande. Deus queira que sim”.

Os três bairros, construídos entre a década de 1970 e 1990, foram levantados para dar resposta às necessidades de alojamento em Coimbra, mas o seu espaço público é pobre. “Há um défice” de espaços onde os moradores se possam encontrar na rua, afirma Artur Lopes, “sempre houve”. Uns metros ao lado, o Bairro da Rosa tem o mesmo problema, aponta Fernando Monteiro. E dá o exemplo dos fins-de-semana, quando as pessoas se sentam “num muro central que há na rua da associação”, sem grandes alternativas.

“Quando os bairros municipais foram construídos, não se pensou nisso. Fizeram as casas, colocaram-se as pessoas e pronto”, aponta o presidente da associação. “Eu acho que precisava de ter outro cuidado por parte da câmara”, prossegue, “de haver um espaço de lazer para as pessoas se encontrarem”. Até porque “toda a envolvência do bairro não é só estar em casa”. E vai mais longe: “achamos que faz falta uma biblioteca e uma sala onde a própria comunidade possa sentir-se em casa”. Espaços do género seriam importantes para quem ali vive, mas também para esbater a sensação de periferia. Aí, aponta como exemplos positivos o projecto Trampolim e as iniciativas de cinema ao ar livre no Ingote, que já se repetiram em vários Verões. “É uma aproximação do planalto à cidade”, sublinha.