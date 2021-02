Vamos todos tornar-nos cidadãos cientistas?

Uma dieta saudável e diversificada está a tornar-se cada vez mais importante. No projeto Europeu INCREASE, os cientistas estão a recrutar cidadãos para ajudar a espalhar a biodiversidade e a preservar os nossos recursos naturais, utilizando um alimento muito importante para os portugueses: o feijão. Tudo sem terem que sair dos seus lares. A participação dos portugueses terá lugar através de uma aplicação de telemóvel gratuita. Já vamos explicar como, e porquê.

O objetivo da ciência do cidadão é envolver ativamente as pessoas na descoberta científica, ajudando governos a delinear políticas e linhas de investigação futuras. Convidamos, assim, os portugueses a saberem mais sobre a biodiversidade e, ao mesmo tempo, registar e partilhar várias características de uma leguminosa emblemática. E porquê o feijão? À primeira vista, poderia não parecer muito inovador ou importante, mas é fácil argumentar o contrário. O feijão é bem conhecido e amado neste país… Conhecemos bem o feijão vermelho, manteiga, branco, feijoca, feijão-frade… mas na verdade existem milhares de variedades “perdidas” por toda a Europa, antigos tesouros quase desconhecidos. O seu potencial tem estado adormecido em bancos de sementes, mas está na altura de o fazermos acordar. Como? Neste projeto, vamos oferecer 1000 variedades a quem queira crescê-las nos seus jardins, varandas, parapeitos ou quintais. E, sendo hoje o dia internacional das leguminosas, é o momento certo para esta divulgação. E o que tem que fazer concretamente, enquanto cidadão?

Cada participante selecionado receberá aleatoriamente seis variedades, todas elas com um “passaporte” e instruções de como plantar e cuidar. Mas antes de mais, é preciso registar-se e assegurar já o seu lugar nesta aventura! O registo e todas as etapas são efetuados através da aplicação INCREASE CSA, até ao dia 28 de fevereiro. Irão receber as sementes durante o mês de março, e gostaríamos de ter uma boa adesão pelos portugueses. A aplicação foi desenvolvida especialmente para o projeto e está também disponível em português. Qualquer pessoa que queira participar só precisa, portanto, de um telemóvel (Apple ou Android) e de declarar que o material não será utilizado para fins comerciais. Depois é só semear os seus feijões – porque não pedir ajuda aos seus filhos ou netos para esta tarefa? Pode ser uma excelente atividade em família. Poderão tornar-se verdadeiros cientistas: qual é a cor da sua flor? O aspeto das vagens? O seu formato e tamanho? Sabem bem numa salada ou são adequados para sopa? Todas estas são questões que nos interessam. Se não conseguir recolher algumas destas características porque não teve tempo ou mesmo porque a planta morreu, poderá interagir com outros participantes e ver os seus resultados. A aplicação destina-se a criar uma comunidade de cidadãos na qual todos podem partilhar as suas experiências.

E, claro, os participantes podem continuar a utilizar as variedades que receberam. Só assim asseguramos a diversidade da Natureza.

As autoras escrevem segundo o novo Acordo Ortográfico