Priyanka Chopra Jonas aproveitou a pandemia para escrever a sua biografia

O actriz e produtora Priyanka Chopra Jonas passou seis meses em casa por culpa da pandemia e decidiu “dissecar” a sua vida. A ex-Miss Mundo, actriz de Bollywood e Hollywood escreveu um livro de memórias a que chamou Unfinished (Inacabado, numa tradução livre), um título que a própria diz reflectir o que ainda quer fazer com a sua carreira.

“Foi mais introspectivo para mim e olhar para a minha jornada nesta altura da vida - onde estou contente e confiante e não insegura sobre o meu passado”, explica a autora em entrevista à Reuters. “Eu estava pronta para dissecar a minha vida durante o tempo da quarentena. Muitos de nós esforçamo-nos constantemente para sermos as melhores versões de nós mesmos e percebemos que tentar é tudo o que podemos fazer. Estamos todos em diferentes modos de trabalhos que estão inacabados ou estão em andamento”, continua.

Unfinished vai para as livrarias esta quinta-feira, e conta a infância e a adolescência de Priyanka Chopra Jonas na Índia e nos Estados Unidos. A actriz recorda o concurso nacional de beleza, na Índia, no qual ficou em segundo lugar o que a levou ao concurso de Miss Mundo, em 2000. Em Novembro desse ano, em Londres conquistou a coroa de Miss Mundo e também foi escolhida como a mais bela da Ásia. Segundo conta no livro, foi o seu irmão que convenceu a mãe a deixá-la participar no concurso de beleza.

Foi este marco que a lançou na carreira de actriz. “Os concursos foram um trampolim para mim, não apenas para a minha carreira, mas também como mulher”, declara. “Mas, ao mesmo tempo, também sou alguém que acredita que as mulheres não devem ser julgadas predominantemente ou pela sua aparência. Por isso, se fosse hoje, acho que não voltaria a concorrer.”

Depois do sucesso em Bollywood, a meca do cinema indiano, Priyanka Chopra Jonas — que juntou ao seu nome o apelido de Nick Jonas, o cantor pop com quem casou em Dezembro de 2018 — chegou a Hollywood para ser protagonista da série Quantico, em 2015. “Não penso que naquela altura fosse normal para os realizadores americanos pensarem que o protagonista de um programa popular pudesse ser indiano”, avalia. “Por isso, tornou-se claro que a minha missão era criar essas oportunidades para mim e para outras pessoas que se pareciam comigo.”

Chopra Jonas, que participará em Matrix 4, pode ser vista por estes dias no filme da Netflix O Tigre Branco, uma história sobre as aspirações de um motorista indiano. Foi ainda produtora-executiva do filme que se baseia no livro vencedor do Prémio Man Booker, com o mesmo nome, escrito por Aravind Adiga, editado em 2008. “É muito empolgante para mim, como produtora, poder contar histórias que quero ver no cinema e também contar histórias que ajudem a tornar Hollywood mais diversificada”, conclui.