LVMH chegou a acordo com Rihanna para suspender a Fenty

Quase dois anos depois do lançamento da marca de moda Fenty, de Rihanna, o conglomerado de luxo LVMH chegou a acordo com a cantora que concordou em suspender a actividade, anunciou o gigante francês, nesta quarta-feira. Em comunicado, a LVMH informa que a marca de pronto-a-vestir da Fenty, com sede em Paris, será “suspensa” até estarem criadas melhores condições para retomá-la. Trata-se de um raro revés para o grupo de luxo que tem resistido à crise do coronavírus melhor do que a maioria dos rivais.

A cantora de R&B e a LVMH lançaram a marca de moda em Maio de 2019. Esta foi a segunda vez que o grupo francês criou uma marca a partir do zero para responder à procura crescente do público por colaborações com celebridades ligadas ao mundo do luxo. A primeira foi a marca epónima de Christian Lacroix, em 1987, que acabaria por ser vendida em 2005.

A LVMH não entrou em detalhes sobre os motivos para esta decisão, mas, mesmo antes da crise da covid-19, e depois do lançamento da Fenti e da sua colecção de estreia, a marca manteve-se sempre discreta e nunca houve uma aposta em grandes eventos de marketing. Em Outubro, quando da apresentação dos resultados do terceiro trimestre, o director financeiro da LVMH, Jean-Jacques Guiony, disse sobre a Fenty que se tratava de “um trabalho em andamento”: “Ainda estamos numa fase de lançamento e temos que descobrir exactamente qual é a oferta certa. Não é algo fácil.”

O site especializado WWD foi o primeiro a avançar com a notícia de que a marca seria suspensa e informa que em Paris está uma equipa “mínima”, responsável por encerrar as operações.

No mesmo comunicado, a LVMH refere que o fundo L Catterton, ligado ao grupo, adquiriu uma participação na Savage X Fenty, a linha de lingerie de Rihanna. “A LVMH e Rihanna reafirmam a sua ambição de se concentrar no crescimento e no desenvolvimento a longo prazo do ecossistema Fenty com foco nos cosméticos, cuidados com a pele e lingerie”, acrescenta o texto. Além dos produtos de beleza, a Fenty tinha também uma linha completa de roupas, sapatos e acessórios.